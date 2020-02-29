14:20 (мск), источник: Секрет Фирмы
Богатейшие люди планеты потеряли за неделю сотни миллиардов долларов
Совокупное состояние 500 богатейших людей планеты за последнюю неделю сократилось на $444 млрд. Это произошло
Агентство отмечает, что убытки бизнесменов значительно превысили все их доходы с начала 2020 года. Наибольшие потери понёс глава Amazon Джефф Безос — его личный капитал сократился на $11,9 млрд.
Также от обвала на рынке серьезно пострадали сооснователь Microsoft Билл Гейтс и владелец группы компаний LVMH Бернар Арно — они лишились $10 млрд и $9 млрд соответственно.
На четвертом месте по величине потерь оказался Илон Маск.
Кроме того, в антирейтинг Bloomberg вошли основатель Inditex Амансио Ортега ($6,8 млрд), глава Facebook Марк Цукерберг ($6,6 млрд), мексиканский миллиардер Карлос Слим ($6,3 млрд), а также основатели Google Ларри Пейдж ($6,4 млрд) и Сергей Брин ($6,2 млрд).
Bloomberg подчёркивает, что падение биржевых индексов затронуло 80% богатейших людей планеты. Эксперты связывают такие показатели со вспышкой коронавируса и опасениями по поводу возможного экономического спада
Напрямую эпидемия затронула главу Carnival Corp. Мики Арисона — именно его компании принадлежит круизный лайнер Diamond Princess, на борту которого от болезни скончалось пять человек. Только за последнюю неделю бизнесмен потерял $1 млрд.
Ранее совокупное состояние пяти богатейших россиян сократилось на $6 млрд всего за один день. Принадлежащие им акции подешевели
На сегодняшний день число жертв коронавируса достигло 2924 человек, общее число заболевших превысило отметку в 85 000. С 1 марта Россия закроет въезд иностранцам из Южной Кореи, где заболели уже более 2900 человек.