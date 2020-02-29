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14:20 (мск), источник: Секрет Фирмы

Богатейшие люди планеты потеряли за неделю сотни миллиардов долларов

Совокупное состояние 500 богатейших людей планеты за последнюю неделю сократилось на $444 млрд. Это произошло из-за снижения биржевых индексов по всему миру, пишет Bloomberg.

Коронавирус Covid-19по данным JHU CSSE на 02:23 MSK, 29.02
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Источник: AP 2020

Агентство отмечает, что убытки бизнесменов значительно превысили все их доходы с начала 2020 года. Наибольшие потери понёс глава Amazon Джефф Безос — его личный капитал сократился на $11,9 млрд.

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Также от обвала на рынке серьезно пострадали сооснователь Microsoft Билл Гейтс и владелец группы компаний LVMH Бернар Арно — они лишились $10 млрд и $9 млрд соответственно.

На четвертом месте по величине потерь оказался Илон Маск. Из-за падения акций Tesla состояние предпринимателя сократилось на $9 млрд. В свою очередь, известный инвестор Уоррен Баффет лишился $8,8 млрд.

Кроме того, в антирейтинг Bloomberg вошли основатель Inditex Амансио Ортега ($6,8 млрд), глава Facebook Марк Цукерберг ($6,6 млрд), мексиканский миллиардер Карлос Слим ($6,3 млрд), а также основатели Google Ларри Пейдж ($6,4 млрд) и Сергей Брин ($6,2 млрд).

Bloomberg подчёркивает, что падение биржевых индексов затронуло 80% богатейших людей планеты. Эксперты связывают такие показатели со вспышкой коронавируса и опасениями по поводу возможного экономического спада из-за ситуации в Китае.

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Напрямую эпидемия затронула главу Carnival Corp. Мики Арисона — именно его компании принадлежит круизный лайнер Diamond Princess, на борту которого от болезни скончалось пять человек. Только за последнюю неделю бизнесмен потерял $1 млрд.

Ранее совокупное состояние пяти богатейших россиян сократилось на $6 млрд всего за один день. Принадлежащие им акции подешевели из-за эпидемии, вызвавшей нестабильность на рынках.

На сегодняшний день число жертв коронавируса достигло 2924 человек, общее число заболевших превысило отметку в 85 000. С 1 марта Россия закроет въезд иностранцам из Южной Кореи, где заболели уже более 2900 человек.

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