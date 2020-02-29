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18:25 (мск), источник: Секрет Фирмы

Ставки по ипотеке в России обновили исторический минимум

Средняя ставка по ипотечным жилищным кредитам в России обновила исторический минимум, снизившись в январе 2020 года до 8,84%. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка РФ.

Источник: Агентство «Москва»

По данным регулятора, в первый месяц года российские банки предоставили гражданам 80 600 ипотечных кредитов на общую сумму 192,8 млрд рублей — это на 14,5% больше, чем в аналогичный период 2019 года. Общая задолженность по ипотеке в рублях и иностранной валюте к 1 февраля увеличилась до 7,75 трлн рублей.

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Ставка по ипотеке стабильно росла с 9,41% в сентябре 2018 года до 10,55% в апреле 2019 года, после чего начала снижаться. В августе она составляла уже 10,53%, а к декабрю и вовсе упала до 9%.

Тем не менее нынешний уровень ставок все еще остается слишком высоким, уверены в правительстве. По этой причине премьер-министр России Михаил Мишустин в середине февраля 2020 года поручил разработать план по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам. Свои предложения по этому вопросу до 16 марта должны будут представить первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Марат Хуснуллин совместно с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной.

По данным опроса Райффайзенбанка, около 38% россиян, желающих получить ипотеку, не имеют денег на первый взнос по кредиту.

При этом только 6% респондентов могут набрать нужную сумму меньше чем за год, еще 17% потенциальных заемщиков способны накопить средства за год, а 29% опрошенных формируют первоначальный взнос в течение пяти лет.

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