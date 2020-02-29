20:00 (мск), источник: Коммерсантъ
Экономический прогноз на март 2020 года
Что будет с рублем, долларом и нефтью.
Начинается март, и «Ъ» предлагает свой экономический прогноз на месяц. Эксперты отвечают на вопросы, что случится с курсом доллара к рублю, как изменятся мировые цены на нефть, какой окажется инфляция и как поведут себя доллар и евро на мировом валютном рынке.
1. Каким будет курс рубля?
2. Какой будет инфляция?
3. Какими будут цены на нефть?
4. Каким будет курс евро к доллару?
Валерий Петров,
1. Рубль немного ослабнет, и его курс будет в коридоре 64−65 рублей за доллар. Негативное влияние на курс, в первую очередь, может оказать нефть. Уже очевидно, что на фоне кризиса, связанного с коронавирусом и общим снижением торгового оборота развитых стран с Китаем, Россия, как сырьевая страна, может серьезно пострадать, потому что будет наблюдаться снижение потребления наших основных товаров. Это негативно скажется на нашей валютной выручке. Сюда же можно добавить и снижение ЦБ процентной ставки, что уменьшает привлекательность российских федеральных облигаций со стороны иностранных инвесторов.
2. Думаю, что инфляция уже традиционно может немного подрасти, поэтому мой прогноз на март — 0,2−0,3 процента. Связано это с возможным небольшим ростом цен на продовольственные товары, потому что весна традиционно оказывает на них негативное влияние. Второй момент: возможное ограничение
3. Мы уже видим небольшую коррекцию марки Brent, думаю, что цена, скорее всего, стабилизируется на уровне 54−56 долларов за баррель. Ниже она вряд ли упадет, потому что это совсем не выгодно американцам
Скорее всего, потребление нефти будет снижаться, поэтому о росте цен говорить пока не приходится.
4. Сейчас экономическая ситуация в США лучше, чем в Еврозоне, поэтому доллар будет немного укрепляться. Курс, скорее всего, будет в коридоре 1,07−1,1. Также для ЕС еще не до конца ясны последствия окончательного выхода Великобритании из ЕС. Учитывая, что экономическая ситуация в Еврозоне сейчас значительно менее стабильна, чем в США, а также учитывая тягу капитала к наиболее стабильным экономикам, можно говорить, что курс евро к доллару будет меняться, но не кардинально.
Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа компании ФБК Грант Торнтон:
1. Думаю, что курс будет 69−70 рублей за доллар. Риски связаны с коронавирусом, есть опасность, что он может сыграть роль спускового крючка, что означает для мировой экономики серьезное падение, а для нашей экономики и валюты — серьезное испытание.
2. В инфляции будет ускорение, но не такое явное, как в случае с резким падением курса рубля. За месяц это будет 0,3−0,4%, что составит в годовом исчислении 3−3,2%.
3. Цена на нефть уйдет ниже 50 долларов за барель марки Brent. Все взаимосвязано — нефть и рубль, чудес не бывает. Но не намного ниже — 49−50 долларов. Все продолжается — снижение спроса на энергоносители со стороны Китая и не только поэтому, — начинается кумулятивный эффект с другими странами, которые вынуждены прийти к снижению потребления энергопродуктов. К тому же ОПЕК не может договориться, а запасы в США растут.
4. Курс останется примерно на том же уровне, что и в конце февраля — 1,09−1,1 доллара за евро. Брексит состоялся, и пара будет идти
Руслан Гринберг, научный руководитель Института экономики РАН:
1. Если паника вокруг коронавируса продлится, то может произойти резкое снижение спроса на нефть, что, соответственно, приведет к снижению курса рубля. Плюс важно, удастся ли сохранить соглашение ОПЕК+. Если да, то национальная валюта может сохраниться на уровне конца февраля, нет — резко упадет. Реальный курс к концу марта, как мне кажется, будет в коридоре 69−71 рубля за доллар.
2. В марте не будет роста доходов, социального выравнивания, как и роста экономики. Все будет так же, как было прежде. Уровень инфляции скорее всего будет нулевым. Оговорюсь только, что нынешняя методика расчета инфляции не отражает реальный рост цен.
3. С нефтью все то же — на ее цену кардинально влияют новости о коронавирусе и будущее ОПЕК+. Если новости будут плохими, то цена может упасть ниже 50 долларов. Но скорее всего, ее уровень в конце марта будет находиться в пределах 51−52 доллара за баррель марки Brent.
4. Курс евро будет находиться на уровне 1,09−1,1 доллара за евро. Когда евро ввели, было 1,17, сейчас — немногим меньше. Удивительная стабильность, как будто ничего не меняется в нашем мире. Обе валюты — своеобразный якорь мировой экономики, и им нет смысла особо соперничать. Если же будет рецессия, тогда ситуация изменится, хотя она будет по обе стороны океана. Других причин для глобального изменения курса нет.
Сергей Романчук, начальник дилингового центра АКБ «Металлинвестбанк», президент ACI Russia:
1. Поскольку возможно, что мы вступили в период глобального финансового кризиса, то диапазон на март 65−70 рублей за доллар не выглядит слишком широким, возможны колебания по 1−2 рубля в день.
При приближении к 70, скорее всего, ЦБ прекратит валютные интервенции, так как такое резкое падение курса может создать угрозу финансовой стабильности и чрезмерно подхлестнуть инфляцию. Эта мера сможет приостановить падение рубля, так что обвального падения дальше 70 я не жду.
2. Скорее всего, пока инфляция останется в тренде — не успеет быстро отреагировать, так что месячная будет 0.3%, годовая — в районе 2.3%. Но кризисные события, скорее всего, приостановят снижение инфляции далее по году. Будут проблемы с поставками из Китая, ослабление курса рубля так же окажет влияние на инфляцию.
3. Цены на нефть могут продолжить падение
4. Инвесторы из стран с развитыми рынками и низкой инфляцией в кризис возвращаются к себе домой — евро к доллару несколько подрос. И этот процесс может продлиться, так что диапазон на март — 1.10−1.12 евро за доллар.