10:45 (мск), источник: Газета.Ру
В России с 1 марта 2020 года вступил в силу ряд норм и законов
1 марта 2020 года в России вступили в силу новые нормы. В страну можно будет провозить незарегистрированные лекарства для тяжелобольных. Владельцы
1 марта 2020 года в России вступили в силу новые нормы. В страну можно будет провозить незарегистрированные лекарства для тяжелобольных. Владельцы
С начала весны будет разрешено ввозить незарегистрированные зарубежные лекарственные препараты, которые содержат наркотические и психотропные вещества. Это будет распространяться только на жизненно необходимые медикаменты.
Перечень заболеваний, на которые распространяются новые меры, утвердил Минздрав: 20 февраля 2020 года стало известно, что изменения коснутся людей с эпилепсией и эпилептическим статусом. Провозить можно будет также препараты для оказания паллиативной помощи, то есть для повышения качества жизни пациентов и борьбы с тяжелыми симптомами заболеваний.
Принятие этих поправок к закону «Об обращении лекарственных средств» последовало за арестами родителей
Летом 2019 года с разницей в месяц в Москве были задержаны двое матерей, которые пытались забрать на почте посылки с зарубежными лекарствами для своих тяжелобольных детей.
Первую арестованную, Елену Боголюбову, подозревали в контрабанде психотропных веществ
1 января 2020 года в силу вступит утвержденный Росстандартом ГОСТ для раритетных и классических транспортных средств. Он устанавливает требования к их безопасности при допуске к движению и методы проверки.
Раритетными стандарт признает мотоциклы, легковые автомобили и прицепы массой не более 3,5 тонн старше 30 лет, а также прицепы более 3,5 тонн, грузовые автомобили, автобусы и троллейбусы, использующиеся для некоммерческих целей, старше 50 лет.
Чтобы получить статус «классических», транспортные средства должны быть приведены в исходное состояние и получить паспорт о проведении
Проверяться будут фары, тормозные системы, шины, колеса, внешний вид, интерьер, а также пожарная безопасность.
С начала весны россияне смогут включить в соглашение с адвокатом пункт о так называемом «гонораре успеха».
Он предполагает оплату услуг в зависимости от результата судебного разбирательства. Норма будет распространятся только на гражданские дела. Это позволит ограниченным в средствах гражданам избежать больших расходов в случае неудачи.
Сейчас он накладывает на обладателя некоторые ограничения: например, нельзя избираться в Госдуму, заниматься бизнесом и прочее. Кроме того, адвокаты платят фиксированный процент от заработка в адвокатскую палату.
Признанные в нарушениях профессиональных обязанностей, этики и умышленных преступлениях не смогут заниматься адвокатской деятельностью. Снизится порог для молодых специалистов: они смогут учреждать адвокатскую коллегию или кабинет уже через три года работы. Сейчас необходимый для этого стаж составляет пять лет.
С 1 марта 2020 года запретят торговлю обувью без специальной маркировки.
Нераспроданную до вступления закона в силу обувь также придется промаркировать.
Действие закона не будет распространяться на ввоз товаров из duty free для личного пользования, сшитую на заказ продукцию, витринные образцы и некоторые другие виды.
Масштабный проект по маркировке товаров в России начался еще в июле 2019 года. По задумке законодателей, он должен снизить распространение всех видов нелегальной продукции: контрафакта, фальсификата, контрабанды. Данные об изготовителе, месте и времени производства или продажи, сроке годности, а также артикул и номер стандарта будут храниться в государственной информационной системе.
Жанна Нейгебауэр