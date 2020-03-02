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03:45 (мск), источник: Интерфакс

Счета за отопление в ряде регионов РФ могут пересчитать из-за теплой зимы

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU — Жители российских регионов, где платежи за отопление начисляются не по счетчикам, а равномерно в течение года, могут рассчитывать на снижение стоимости этой услуги из-за аномально теплой зимы, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) РФ.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня в регионах России есть два варианта начисления платы за отопление — по показаниям общедомовых счетчиков и равномерно в течение всего года на основании среднемесячного объема потребления.

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В первом случае россияне и так платят только за реально потраченное тепло. Если же платеж вносится долями, то переплата за теплую зиму будет учтена при ежегодной корректировке по показаниям счетчика.

Отмечается, что переплаченные средства «живыми» деньгами не вернут, вместо этого в определенные месяцы будет снижена цена на отопление. По данным газеты, в столице сумма экономии в некоторые месяцы может составить 200 рублей. Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков ранее отмечал, что из-за аномально теплой зимы в городе было израсходовано примерно на 20% меньше тепла и газа.

При этом опрошенные изданием эксперты указывают, что переплат можно избежать, если оснастить все дома счетчиками. В этом случае экономия только по одному дому за год может составлять от 0,5 до 1 млн рублей, утверждают они.

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