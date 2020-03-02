Российские миллиардеры с начала года потеряли почти $30 миллиардов

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. В настоящее время в него входят 24 россиянина.
Богатство одного из основных владельцев «Норникеля» Владимира Потанина с начала года снизилось на 86,6 миллиона долларов — до 28 миллиардов. Таким образом, он остается богатейшим из россиян в списке BBI. Второе место сохранил глава и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов. Его состояние с начала года упало на 2,6 миллиарда долларов — до 19,7 миллиарда.
Основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин переместился на третью строчку с четвертой, потеряв при этом 2,19 миллиарда долларов — теперь его состояние оценивается в 19,2 миллиарда долларов. Четвертую строчку занял совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, чей капитал с начала года сократился на 6,39 миллиарда долларов — до 18,2 миллиарда. На пятом месте — основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, его капитал снизился на 2,82 долларов, до 17,1 миллиарда.
На шестое с восьмого места переместился Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон») — его состояние уменьшилось на 913 миллионов долларов, до 15,7 миллиарда. Седьмое место занял Роман Абрамович (Evraz): его богатство составило 15,5 миллиарда долларов, снизившись на 822 миллиона. Восьмое место досталось основному владельцу «Реновы» Виктору Вексельбергу, чье состояние сократилось на 274 миллиона долларов — до 14,5 миллиарда.
Девятое место занял бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко. Его состояние при этом сократилось на 2,23 миллиарда и составило 13,2 миллиарда долларов. Геннадий Тимченко, владеющий долями в «Новатэке» и «Сибуре», который в январе был на шестом месте, по итогам февраля опустился на десятое место. Его состояние за первые два месяца текущего года упало сразу на 5,29 миллиарда долларов — до 12,9 миллиарда долларов.