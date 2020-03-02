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12:13 (мск), источник: Forbes

Компания Тинькова подтвердила ордер на его арест в США

Компания Олега Тинькова в понедельник подтвердила, что власти США выдали предварительный ордер на арест бизнесмена из-за неуплаченных налогов. Разбирательство идет в лондонском суде, на время слушаний бизнесмен останется в Великобритании. Его выпустили под залог.

Источник: РИА "Новости"

Власти США выпустили предварительный ордер на арест миллиардера Олега Тинькова, подтвердила 2 марта компания бизнесмена — группа «Тинькофф» (торгуется как TSC Group Holding PLC). Сообщение опубликовано на сайте Лондонской биржи.

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«Судебное слушание проводится в ответ на обвинения в неуплате налогов, предъявленном Налоговым управлением США Олегу Тинькову. Тиньков, как ожидается, останется в Лондоне на время разбирательства. Его отпустили под залог после того, как ордер на его арест был выпущен. Тиньков уведомил нас, что его команда юристов работают над как можно более быстрым урегулированием проблемы», — говорится в сообщении группы «Тинькофф».

Компания отметила, что разбирательство касается только Олега Тинькова как частного лица и не затрагивает операции входящих в «Тинькофф» компаний, в том числе Тинькофф банка, «Тинькофф страхования» и «Тинькофф мобайл». Кроме того, заверила группа, ситуация не касается других членов совета директоров и правления «Тинькофф». Олег Тинькофф не входит в их состав, при этом все решения по управлению предпринимаются именно правлением на разных уровнях.

Других подробностей группа «Тинькофф» не сообщила.

О выданном ордере на арест российского бизнесмена первым сообщил 1 марта британский таблоид Sunday Express без указания источника информации. Газета указала, что прокуратура США выдала предварительный ордер на арест бизнесмена и что он оспаривает экстрадицию в США.

В статье было указано, что миллиардер выплатил 20 млн фунтов стерлингов ($25,6 млн) в качестве залога. Издание утверждало, что бизнесмен должен находиться под постоянным наблюдением с помощью специального электронного устройства.

С 19:00 до 7:00 ему нельзя покидать апартаменты в лондонском районе Кенсингтон, утверждает Sunday Express. Речь идет о квартире, которую, как утверждает издание, жена миллиардера купила в прошлом году. Тинькова также обязали сдать все свои паспорта и отмечаться в полиции три раза в неделю, пишет таблоид. Представитель «Тинькофф банка» не стал комментировать Forbes эту информацию.

В минувшую пятницу группа «Тинькофф» сообщила, что Тиньков посещает в Лондоне судебные слушания, инициированные Налоговой службой США.

Раньше у Тинькова было американское гражданство, но бизнесмен решил от него отказаться. Группа «Тинькофф» указывала, что это произошло в 2013 году. Как утверждает Sunday Express, претензии налоговой США связаны с декларацией бизнесмена о доходах именно за этот год.

Ринат Таиров

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