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13:28 (мск), источник: Ведомости

Рубль укрепляется после обвала на прошлой неделе

Рубль укрепляется по отношению к доллару и евро в ходе торгов на Московской бирже. На 12.03 мск курс доллара снизился на 57 коп. к предыдущему закрытию, до 66,30 руб. К этому времени курс евро опустился на 24 коп. до 73,51 руб.

ЦБ: $ 66.3274   -0.66 € 73.4178   -0.31 ММВБ: $ 66.7600   -0.12 € 74.0075   +0.19
Источник: Reuters

Укрепление российской валюты происходит после обвала на прошлой неделе. В пятницу, 28 февраля, курс доллара увеличился на 86 коп. и достиг 66,88 руб. Курс евро впервые с августа 2019 г. превысил 74 руб. Индекс Мосбиржи в этот день обвалился на 4,48%, до 2785,08 пункта, долларовый индекс РТС — на 6,24% до 1299,69 п. Стоимость нефти Brent в пятницу опускалась ниже $50 впервые с июля 2017 г.

Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается позитивный, цены на нефть отскочили наверх после падения в пятницу, настроения на мировых фондовых площадках пошли на улучшение, отмечает аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова. Сейчас новости корпораций, макростатистика не так интересуют инвесторов, как возможные заявления монетарных властей по поддержке рынка, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Брокера» Альберт Короев.

Опрошенные «Ведомостями» аналитики в пятницу заявили, что инвесторы опасаются, что распространение коронавируса за пределами Китая перерастет в глобальную пандемию.

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