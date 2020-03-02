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16:10 (мск), источник: Forbes

«За неуплату налогов может последовать тюрьма»: юристы о перспективах дела Олега Тинькова в Лондоне

Компания TCS Group подтвердила, что ее основатель Олег Тиньков останется в Лондоне на период слушаний, связанных с налоговыми претензиями в США. Он отпущен под залог после получения лондонским судом ордера на его арест. Юристы, опрошенные Forbes, считают, что шансы США на экстрадицию предпринимателя довольно высоки, но процесс будет непростым.

Источник: РИА "Новости"

В прошлую пятницу, 28 февраля, компания TCS Group сообщила, что ее основатель и акционер Олег Тиньков посещает в Лондоне судебные слушания, которые инициировала налоговая служба США. Слушания начались в феврале и продлятся до апреля. Тиньков участвует в слушаниях как частное лицо и это не влияет на бизнес группы, в том числе Тинькофф Банк, говорилось в релизе на сайте биржи. А сам Тиньков уверен, что вопрос будет решен так быстро, как это возможно.

В сообщении также говорилось, что группа предоставит дополнительные подробности, когда они появятся.

Что известно о претензиях к Тинькову?

Уже через два дня британский таблоид Sunday Express написал, что все гораздо серьезнее. В статье без ссылок на источники указывалось, что прокуратура США якобы выдала предварительный ордер на арест Тинькова и бизнесмен оспаривает экстрадицию в США.

У американских налоговых органов, по данным газеты, есть претензии по занижению его доходов в 2013 году и подаче недостоверной налоговой декларации.

В статье указывалось, что миллиардер предстал перед судом и заплатил залог в 20 млн фунтов стерлингов. Кроме того, утверждало издание, Тиньков согласился на ограничения в своем передвижении: он не должен покидать свою квартиру в престижном лондонском районе Кенсингтон с 7 часов вечера до 7 часов утра, не должен пересекать пределы кольцевой автодороги вокруг Лондона. Он сдал свои паспорта и обязан отмечаться в полиции три раза в неделю.

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Представитель Тинькофф Банка не стал комментировать эти сообщения. Лишь в понедельник TCS Group подтвердила, что у налоговой службы США возникли претензии к Тинькову и что он отпущен под залог после получения ордера на свой арест.

О чем говорит залог в $20 млн?

Можно предполагать, что запрос поступит из Министерства юстиции США в Министерство внутренних дел Великобритании в соответствии с двусторонним договором между этими странами от 8 июня 1972 года, полагает специальный советник по вопросам экстрадиции и международного розыска коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Яловицкий. Дальнейшее рассмотрение запроса о выдаче будет происходить в окружном суде. Решение суда можно оспорить в Высшем суде справедливости (High Court). А на период слушаний суд может либо оставить в силе решение о залоге, принятое в отношении Тинькова, либо изменить меру пресечения, полагает он.

При этом суд Лондона не исследует доказательства виновности лица, в отношении которого поступил запрос о выдаче.

«Свое решение британские власти принимают на основании местного законодательства, с учетом тех правил и ограничений, которые содержатся в вышеупомянутом Акте об экстрадиции», — сказал Яловицкий.

Какова сумма претензий американских властей к Тинькову неизвестно, но размер залога, как правило, соответствует или коррелирует с суммой претензий в рамках уголовного производства, полагает партнер Paragon Advice Group Александр Захаров.

По его словам, размер залога свидетельствует о том, что речь о федеральном преступлении.

В сообщении TCS Group говорится, что Тиньков перестал быть гражданином США в 2013 году. Захаров напоминает, что в стране действует механизм expatriation tax — налога на людей с высокими доходами, которые отказываются от гражданства США.

То есть даже если человек отказывается от американского гражданства, то не освобождается автоматически от уплаты налогов в США.

Прецедент с Джулианом Асанжем показывает, что Великобритания и США имеют соответствующие правовые основы для выдачи лиц, преследуемых в обоих юрисдикциях, замечает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.

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«Налоговые нарушения в обеих странах могут быть отнесены к категории уголовных преступлений, что, в свою очередь, дает правовые основания для инициации процедуры экстрадиции. Кроме того, существенным обстоятельством для решения вопроса о выдаче может быть то, что Тиньков являлся гражданином США именно за вменяемый период налогового нарушения. Общая статистика действий стран Евросоюза по запросам США о выдаче лиц, преследуемых в Америке, складывается не в пользу таковых», — сказал он Forbes. По его словам, взаимодействие между США и Великобританией в части делопроизводства налажено очень четко.

На самом деле, практика взаимоотношений по вопросам экстрадиций между США и Великобританией не однозначная, спорит Яловицкий.

Американские правоохранители нередко упрекали своих британских коллег в том, что последние не выдают скрывающихся от американской Фемиды лиц, которые обвиняются в совершении преступлений на территории США. И этот процесс будет непростым.
Вадим Яловицкий
специальный советник по вопросам экстрадиции и международного розыска коллегии адвокатов Pen & Paper

К нарушениям в области налогового законодательства в США относятся очень серьезно. К ним применяются длительные сроки давности, больше, чем в России, а по некоторым видам нарушений они и вовсе отсутствуют, сказал партнер КПМГ в России и СНГ Донат Подниек.

В качестве наказания за неуплату налогов могут последовать не только большие штрафы, но и тюремное заключение.
Донат Подниек
партнер КПМГ в России и СНГ

«Если физическое лицо являлось резидентом США на момент нарушения закона, то ему могут быть предъявлены обвинения вне зависимости от текущего гражданства», — сказал он.

Яна Милюкова

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