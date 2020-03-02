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18:09 (мск), источник: Forbes

Евро впервые за год вырос до 75 рублей

Курс евро в понедельник достиг отметки в 75 рублей. В последний раз европейская валюта торговалась на этом уровне 1 марта 2019 года.

ЦБ: $ 66.3274   -0.66 € 73.4178   -0.31 ММВБ: $ 67.0050   +0.13 € 74.5775   +0.76
Источник: Reuters

Стоимость евро выросла до 75 рублей в ходе торгов 2 марта. По данным Мосбиржи, максимум был достигнут в 16:40 по московскому времени. По состоянию на 17:25, евро торгуется на уровне 74,55 рубля, доллар — 67,03 рубля (максимальное значение за день — 67,33 рубля).

В последний раз евро превышал отметку в 75 рублей 1 марта 2019 года.

Утром 2 марта курс рубля усилил рост к доллару и евро. На старте торгов курс доллара и курс евро снижались на 26 копеек и 24 копейки соответственно к уровню предыдущего закрытия.

На прошлой неделе российский рынок пережил самое резкое падение с апреля 2018 года: 25 февраля индекс Мосбиржи провалился на 3,3%, а долларовый индекс РТС — на 5,1%. В тот же день российская валюта потеряла 1,3 рубля к доллару и 1,6 рубля к евро. В пятницу, 28 февраля, курс евро в ходе торгов поднялся выше 74 рублей впервые с 29 августа 2019 года.

Reuters сообщал, что за неделю совокупная капитализация мирового рынка сократилась почти на $6 трлн из-за паники, вызванной быстрым распространением коронавируса по миру.

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Клара Минак

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