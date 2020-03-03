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14:44 (мск), источник: Ведомости

Аптеки предупредили о подорожании лекарств на 5−15% из-за нового закона

Депутаты готовят ужесточение закона по продаже лекарств.

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

Законопроект о регулировании аптечных сетей внесен в Госдуму вечером в понедельник 2 марта. Авторы — руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, его первый заместитель Андрей Исаев, член счетной комиссии Госдумы Елена Панина и депутат от Свердловской области Александр Петров, запред Совета Федерации Галина Карелова (все — «Единая Россия»). Депутаты предлагают поправки в федеральные законы «Об обращении лекарственных средств» и «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

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О идее ужесточить аптечное законодательство стало известно в начале февраля. Тогда Исаев говорил «Ведомостям» о недостаточном регулировании в отрасли: «В отношении торговых сетей принималось достаточно жесткое законодательство, но подобного закона не существует в отношении тех же аптечных сетей».

5 февраля зампред правительства Татьяна Голикова жаловалась президенту Владимиру Путину на резкий рост цен в некоторых аптеках на медицинские маски и лекарства, нужные против коронавируса. Президент предложил лишать лицензий аптеки, наживающиеся на ажиотажном спросе на маски.

Что хотят депутаты

Депутаты предлагают установить для аптек «порог доминирования» на рынке: доля одной аптечной сети не сможет превышать 20% оборота рынка в муниципалитете и городах федерального значения — Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. Аптечный рынок достаточно консолидирован для того, чтобы диктовать условия отечественным и зарубежным производителям и поставщикам лекарств, говорится в пояснительной записке.

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Другое нововведение — ограничить бонусы аптек за продвижение товара: не более 5% цены поставки, говорится в законопроекте. Сейчас бонус достигает и 60%, говорил Исаев в начале февраля. Депутаты предлагают запретить компенсации, которые дистрибуторы платят аптекам в случае утраты или повреждения лекарств по вине дистрибутора.

Проект устанавливает и отсрочку выплат за поставки лекарств — не более 90 дней с получения товара заказчиком.

Что не нравится аптекам

Аптечный рынок уже жестко регулируется, напоминают гендиректор аптек «Неофарм» и «Столички» Евгений Нифантьев и гендиректор розничного подразделения «36,6» Александр Кузин. По их данным, 40% продаж в аптеках — препараты из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), цены на которые контролируются государством. «Следующий логичный шаг — выдавать лекарства и продукты по талонам, как в СССР, — чтобы не было дефицита», — иронизирует Кузин.

Ограничения могут привести к росту цен и к дефициту отдельных лекарств, опасается Кузин. Так, говорит он, бонусы от производителей заложены в розничные цены препаратов. Если маркетинговые выплаты будут отменены, это приведет к скачку цен на лекарства на 5−7%, оценивает Нифантьев.

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Бонусы от производителей составляют четверть выручки многих аптек, говорит гендиректор eapteka.ru Антон Буздалин. Если ограничения введут, не надо удивляться низкому качеству обслуживания и высоким ценам на ряд лекарств, уверен он: без этого аптеки не выживут и обанкротятся. Это подтверждает гендиректор фармпроизводителей «Солофарм» и «Гротекс» Олег Жеребцов: у аптек очень низкая рентабельность — всего 5%.

Странно видеть ограничение доли аптечных сетей в 20%, в то время как в продовольственном рознице, которая в 13 раз больше аптечной, допустимая доля рынка для одной сети — 25%, добавляет Нифантьев.

В регулировании срока отсрочки выплат по поставкам лекарств тоже нет необходимости, говорят директор по развитию фармдистрибутора «Пульс» Сергей Еськин и гендиректор «Катрена» Леонид Конобеев. Хотя сильного влияния на рынок эта мера не окажет и не скажется на ценах лекарств, считает гендиректор дистрибутора ФК «Гранд Капитал» Денис Ременяко. Еськин с этим не согласен: на складах поставщиков могут сократиться запасы лекарств, также есть риск, что лекарства с низким спросом исчезнут из оборота.

Аптеки просят отсрочку выплат по поставкам свыше 90 дней, так как у них нет денег, а не из-за «злокозненных намерений сторон», объясняет Конобеев.
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Если какой-либо препарат из-за новых ограничений станет не выгоден производителю, дистрибутору и аптеке, он покинет рынок, опасается Кузин. Самый большой риск в принятии поправок от депутатов — ухудшение качества лекарственного обеспечения населения, предупреждает Еськин. По оценке Конобеева, вследствие принятия законопроекта цены на лекарства могут вырасти на 5−10%. Жеребцов считает, что эта цифра может достигнуть 10−15%.

Минпромторг не получал на согласование никаких законопроектов о регулировании аптечных сетей, сообщил представитель министерства. По его словам, после ознакомления с документом будет заседание межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарств, куда входят в том числе представители отраслевых организаций фармпроизводителей и аптечных сетей.

Представители «Риглы», ЦВ «Протек», «Эркафарма», «Асны», Минздрава, ФАС, Росздравнадзора не ответили на запросы.

Ксения Вирченко

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