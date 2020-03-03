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15:18 (мск), источник: Коммерсантъ

«Аэрофлот» вылетел в прибыль

Авиакомпания представила финансовый отчет по новым стандартам.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Группа «Аэрофлот» опубликовала годовой отчет по новым стандартам МСФО, включающим обязательства по операционному лизингу самолетов. Авиакомпания по итогам 2019 года получила чистую прибыль в 13,5 млрд руб. против убытка в 55,6 млрд руб., полученного в 2018 году по старым стандартам. Рост показателей произошел на фоне увеличения пассажиропотока на внутренних и международных рейсах на 9%, до 60,7 млн человек.

В 2019 году группа «Аэрофлот» (в нее входят также авиакомпании «Победа», «Россия» и «Аврора») увеличила выручку на 10,8%, до 677,88 млрд руб. по МСФО и вышла в прибыль после убытков в прошлом году. Чистая прибыль за год составила 13,5 млрд руб., сообщает компания.

В 2019 году «Аэрофлот» впервые представил отчет по новым стандартам МСФО 16 (отражает обязательства по операционному лизингу самолетов, значительная часть договоров аренды заключена в долларах). Убыток 2018 года по старым стандартам составлял 55,7 млрд руб.

При этом с учетом «бумажного» эффекта от переоценки обязательств по операционной аренде воздушных судов 2018 год был закрыт с прибылью в 8,67 млрд руб., отмечается в заявлении.

Показатель EBITDA в 2019 году составил 168,9 млрд руб., увеличившись на 11,5% год к году.

В 2019 году группа перевезла 60,7 млн пассажиров, что на 9% выше показателя 2018 года. На международных направлениях компания перевезла 27,12 млн человек, что на 9,6% больше 2018 года. На внутренних направлениях рост пассажиропотока составил 8,5%, до 33,6 млн человек. Выручка «Аэрофлота» от регулярных перевозок составила 557,1 млрд руб., увеличившись на 12,2%, при этом выручка от чартерных перевозок снизилась на 1,1%, до 37,44 млрд руб. Направление грузовых транспортировок также показало положительную динамику — выручка по нему выросла на 2%, до 19,3 млрд руб. из-за роста объема перевозок грузов и почты на 4,3%.

Вместе с тем увеличились и операционные расходы. По итогам 2019 года показатель вырос на 12,1%, до 617,2 млрд руб. Расходы на авиационное топливо выросли на 5% и составили 190,9 млрд руб. Рост расходов обусловлен преимущественно операционным развитием группы и увеличением провозных емкостей, отмечает компания.

Полина Смертина

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