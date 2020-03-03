15:18 (мск), источник: Коммерсантъ
«Аэрофлот» вылетел в прибыль
Авиакомпания представила финансовый отчет по новым стандартам.
Группа «Аэрофлот» опубликовала годовой отчет по новым стандартам МСФО, включающим обязательства по операционному лизингу самолетов. Авиакомпания по итогам 2019 года получила чистую прибыль в 13,5 млрд руб. против убытка в 55,6 млрд руб., полученного в 2018 году по старым стандартам. Рост показателей произошел на фоне увеличения пассажиропотока на внутренних и международных рейсах на 9%, до 60,7 млн человек.
В 2019 году группа «Аэрофлот» (в нее входят также авиакомпании «Победа», «Россия» и «Аврора») увеличила выручку на 10,8%, до 677,88 млрд руб. по МСФО и вышла в прибыль после убытков в прошлом году. Чистая прибыль за год составила 13,5 млрд руб., сообщает компания.
В 2019 году «Аэрофлот» впервые представил отчет по новым стандартам МСФО 16 (отражает обязательства по операционному лизингу самолетов, значительная часть договоров аренды заключена в долларах). Убыток 2018 года по старым стандартам составлял 55,7 млрд руб.
Показатель EBITDA в 2019 году составил 168,9 млрд руб., увеличившись на 11,5% год к году.
В 2019 году группа перевезла 60,7 млн пассажиров, что на 9% выше показателя 2018 года. На международных направлениях компания перевезла 27,12 млн человек, что на 9,6% больше 2018 года. На внутренних направлениях рост пассажиропотока составил 8,5%, до 33,6 млн человек. Выручка «Аэрофлота» от регулярных перевозок составила 557,1 млрд руб., увеличившись на 12,2%, при этом выручка от чартерных перевозок снизилась на 1,1%, до 37,44 млрд руб. Направление грузовых транспортировок также показало положительную динамику — выручка по нему выросла на 2%, до 19,3 млрд руб.
Вместе с тем увеличились и операционные расходы. По итогам 2019 года показатель вырос на 12,1%, до 617,2 млрд руб. Расходы на авиационное топливо выросли на 5% и составили 190,9 млрд руб. Рост расходов обусловлен преимущественно операционным развитием группы и увеличением провозных емкостей, отмечает компания.
Полина Смертина