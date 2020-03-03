Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 ОАЭ станет центром 3D-печати зданий В прошлом году в городе с помощью трехмерных технологий возвели конструкцию, которая вошла в Книгу рекордов
Фоторепортажи
10Марокканская деревня-крепость надеется привлечь фанатов «Игры престолов»
20Президент РФ посетил парк «Остров мечты»
16:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Авиакомпании тянут туроператоров в суд

Перевозчики не готовы возвращать деньги по отмененным турам.

Коронавирус Covid-19по данным JHU CSSE на 02:53 MSK, 03.03
90 309Инфицировано
3 085Скончалось
45 602Выздоровело
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Авиакомпании не должны возвращать туроператорам предоплату за выкупленные места на рейсы в Италию, Южную Корею, Китай и Иран, считают в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Ранее с такой инициативой выступил Ростуризм, поскольку покупатели массово отменяют поездки в эти страны из-за коронавируса. В АЭВТ отмечают, что споры по поводу предоплат по отмененным турам должны решаться в суде. В противном случае возникнут риски банкротства перевозчиков, которые, как и туроператоры, находятся в сложном финансовом положении в связи с эпидемией коронавируса.

Вопрос возврата авиакомпаниями денежных средств туроператорам за перевозки пассажиров по уже проданным турам в Китай, Южную Корею, Италию и Иран должен решаться в судебном порядке, заявили в АЭВТ. «Вопрос необходимо решать, руководствуясь положениями договоров на перевозку туристов, заключенных между авиакомпаниями и туроператорами», — сказали в ассоциации.

Авиакомпании уже понесли расходы, связанные с лизингом воздушных судов, поддержанием их летной годности, отчислениями на техническое обслуживание и страхование самолетов.

«При приостановке полетов данные расходы перекладываются на плечи перевозчиков», — отметили в АЭВТ и добавили, что приостановка полетов в Китай, Южную Корею и Иран негативно отражается на финансовом состоянии перевозчиков, а отсутствие компенсаций из бюджета может создать риски банкротства авиакомпаний. Правительство ограничило авиасообщение с Китаем из-за эпидемии коронавируса 31 января.

Из российских компаний летать в Китай разрешили только «Аэрофлоту». Аналогичные ограничения в конце февраля введены в отношении Южной Кореи и Ирана. Ограничений авиасообщения с Италией на данный момент нет.
Дайте отпор вирусу
Средства для иммунитета, которые помогут при эпидемии

Ростуризм 2 марта по итогам заседания общественного совета заявил, что собирается обратиться к Минтрансу и Росавиации с просьбой рекомендовать перевозчикам вернуть туроператорам предоплату за блоки мест на маршрутах в страны, не рекомендованные к посещению российским гражданам. В их число сейчас входят Китай, Южная Корея, Италия и Иран. Из этого списка наиболее заметной потерей для туроператоров окажется Италия.

Согласно данным Погранслужбы ФСБ, по итогам прошлого года страна стала вторым по популярности выездным направлением: суммарно страну посетили 967 тыс. путешественников из России. По оценкам Ассоциации туроператоров России (АТОР), 50% путешественников отправляют в Италию с помощью туроператоров. Закрытие Южной Кореи создает сложности для дальневосточных регионов, где направление наряду с Китаем и Таиландом формирует основной выездной поток.

Основной проблемой для туроператоров стало то, что многие туристы после выхода рекомендаций Ростуризма решили отказаться от поездок в эти страны и попросили вернуть деньги за туры, выкупленные на летний период.

По закону участники рынка теперь должны полностью возместить их стоимость без учета фактически понесенных расходов. АТОР ранее выступала с заявлением о необходимости введения временных рамок на запрет.

Обращение в авиакомпании — не единственная инициатива Ростуризма по помощи туроператорам. Ведомство также заявило о намерении направить письма в страны, на которые наложены ограничения, с целью убедить отельеров перенести оплаченные бронирования на более поздние даты. Одновременно Ростуризм готов изменить для туроператоров порядок уплаты взносов в фонды «Турпомощи»: перенести срок сбора в персональный фонд и отказаться в этом году от резервного фонда.

Справка
Отказаться от поцелуев и рукопожатий: как защититься от коронавирусаЧто рекомендуют специалисты, чтобы снизить шансы заражения?

Герман Костринский, Александра Мерцалова

Следите за развитием темы Эпидемия коронавируса
 Бывшим чекистам приоткрыли границу
Как проверить, больны ли вы коронавирусом
Трамп поддержал встречу «ядерной пятерки» по инициативе Путина
Россиянам пообещали «настоящее лето» вместо весны
МОК согласился с тем, что подписи Родченкова были поддельными
Банки назвали угрозы запрета комиссий за прием платежей ЖКХ
Дрон снял завораживающее видео, пролетев сквозь стаю аистов
Бывший глава ДНР избран сити-менеджером Элисты
Аптеки предупредили о подорожании лекарств из-за нового закона
Здоровье
Пять главных опасностей сауны: как их избежать Не только сухой лед может быть опасен.
Hi-Tech
В России появились лучшие «умные» часы (цена) Твои идеальные часы!
Авто
Представлена шина, которую надо заправлять капсулами Goodyear показала сегодня прототип новой «вечной» шины, которую (чисто теоретически) вообще никогда не надо менять
Кино
Как отреагировали звезды на отправку Little Big на «Евровидение» Звезды прокомментировали выбор «Первого канала»
Новости партнеров
Что останавливало Запад от решительных действий против России
Россия избавится от американской методички 1993 года
Самое главное о том, как уберечь себя и помочь близким
Как Президент предложил изменить политическую систему России
Популярные темы на «Детях»
Санни и Фанни. Как мы мышей покупали 276
Родственники мужа достали 240
Наше современное образование, наши учителя. 205
Проблема с классным руководителем 196
Леди
Молодая возлюбленная Петрова в дерзком образе снялась для глянца Стася Милославская показала подписчикам кадр из черно-белой фотосессии.
Новости партнеров
Нашли на окраине Москвы: дочь Успенской находится в невменяемом состоянии
Врачи назвали окончательный диагноз певицы МакSим
Отношения Шаляпина с миллионершей закончились в кабинете доктора
Президент высказался о «претендентах» на российские территории
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь