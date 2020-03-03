16:24 (мск), источник: Коммерсантъ
Авиакомпании тянут туроператоров в суд
Перевозчики не готовы возвращать деньги по отмененным турам.
Авиакомпании не должны возвращать туроператорам предоплату за выкупленные места на рейсы в Италию, Южную Корею, Китай и Иран, считают в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Ранее с такой инициативой выступил Ростуризм, поскольку покупатели массово отменяют поездки в эти страны
Вопрос возврата авиакомпаниями денежных средств туроператорам за перевозки пассажиров по уже проданным турам в Китай, Южную Корею, Италию и Иран должен решаться в судебном порядке, заявили в АЭВТ. «Вопрос необходимо решать, руководствуясь положениями договоров на перевозку туристов, заключенных между авиакомпаниями и туроператорами», — сказали в ассоциации.
«При приостановке полетов данные расходы перекладываются на плечи перевозчиков», — отметили в АЭВТ и добавили, что приостановка полетов в Китай, Южную Корею и Иран негативно отражается на финансовом состоянии перевозчиков, а отсутствие компенсаций из бюджета может создать риски банкротства авиакомпаний. Правительство ограничило авиасообщение с Китаем
Ростуризм 2 марта по итогам заседания общественного совета заявил, что собирается обратиться к Минтрансу и Росавиации с просьбой рекомендовать перевозчикам вернуть туроператорам предоплату за блоки мест на маршрутах в страны, не рекомендованные к посещению российским гражданам. В их число сейчас входят Китай, Южная Корея, Италия и Иран. Из этого списка наиболее заметной потерей для туроператоров окажется Италия.
Согласно данным Погранслужбы ФСБ, по итогам прошлого года страна стала вторым по популярности выездным направлением: суммарно страну посетили 967 тыс. путешественников из России. По оценкам Ассоциации туроператоров России (АТОР), 50% путешественников отправляют в Италию с помощью туроператоров. Закрытие Южной Кореи создает сложности для дальневосточных регионов, где направление наряду с Китаем и Таиландом формирует основной выездной поток.
По закону участники рынка теперь должны полностью возместить их стоимость без учета фактически понесенных расходов. АТОР ранее выступала с заявлением о необходимости введения временных рамок на запрет.
Обращение в авиакомпании — не единственная инициатива Ростуризма по помощи туроператорам. Ведомство также заявило о намерении направить письма в страны, на которые наложены ограничения, с целью убедить отельеров перенести оплаченные бронирования на более поздние даты. Одновременно Ростуризм готов изменить для туроператоров порядок уплаты взносов в фонды «Турпомощи»: перенести срок сбора в персональный фонд и отказаться в этом году от резервного фонда.
Герман Костринский, Александра Мерцалова