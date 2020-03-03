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18:27 (мск), источник: RTVi

Федеральная резервная система США снизила ключевую ставку из-за коронавируса

Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1−1,25%. Об этом 3 марта сообщает CNN.

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Источник: Reuters

ФРС США понизила ключевую процентную ставку до 1−1,25% с 1,5−1,75%. Понижение ставки связано с увеличением рисков от распространения коронавируса.

Это произошло на созванном впервые с 2008 года экстренном заседании. Последний раз ФРС снижала процентную ставку в октябре 2019 года, тогда ее снизили на 25 базисных пунктов.

3 марта Bloomberg сообщал о том, что чиновники администрации президента США хотят, чтобы (ФРС) снизила базовую процентную ставку для стимулирования экономического роста из-за коронавируса.

В частности, издание писало, что за снижение ставки выступают директор Национального экономического совета при Белом доме Ларри Кудлоу и глава Минфина Стивен Мнучин.

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