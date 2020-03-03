Из-за коронавируса продажи антисептиков для рук и жидкого мыла бьют рекорды

По данным Adobe Analytics, в США спрос на антисептики для рук (санитайзеры) с декабря по январь вырос на 1400% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Как сообщает исследовательская компания Kantar, в Великобритании в феврале продажи антисептиков для рук выросли на 255% по сравнению с февралем 2019 года. Продажи жидкого мыла в феврале выросли на 7%, а других моющих средств — на 10%. По данным Nielsen, в последнюю неделю января в Малайзии продажи антисептиков для рук оказались на 800% выше, чем за тот же период прошлого года.
Некоторые магазины и аптеки уже ограничивают продажу антисептиков для рук — американская сеть H-E-B заявила, что в одни руки будет отпускаться не более четырех бутылок санитайзера и не более четырех бутылок жидкого мыла. В британских аптеках сети Boots можно увидеть объявления о том, что «продажа санитайзеров в настоящее время ограничена — не более двух штук одному покупателю». Администрация аптеки просит с пониманием отнестись к этой просьбе: «Помогите нам поддержать как можно больше людей, которые хотят, чтобы этой зимой их руки были чистыми».
Число заразившихся новым видом коронавируса в мире превысило 92 тыс. человек, более 3,1 тыс. умерли.