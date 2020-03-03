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21:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Из-за коронавируса продажи антисептиков для рук и жидкого мыла бьют рекорды

Западные исследовательские компании сообщают о стремительном росте продаж в разных странах средств для дезинфекции рук, мыла и моющих средств. Это происходит на фоне распространения в мире коронавируса COVID-19.

Коронавирус Covid-19по данным JHU CSSE на 02:53 MSK, 03.03
90 309Инфицировано
3 085Скончалось
45 602Выздоровело
Источник: РИА "Новости"

По данным Adobe Analytics, в США спрос на антисептики для рук (санитайзеры) с декабря по январь вырос на 1400% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Как сообщает исследовательская компания Kantar, в Великобритании в феврале продажи антисептиков для рук выросли на 255% по сравнению с февралем 2019 года. Продажи жидкого мыла в феврале выросли на 7%, а других моющих средств — на 10%. По данным Nielsen, в последнюю неделю января в Малайзии продажи антисептиков для рук оказались на 800% выше, чем за тот же период прошлого года.

Некоторые магазины и аптеки уже ограничивают продажу антисептиков для рук — американская сеть H-E-B заявила, что в одни руки будет отпускаться не более четырех бутылок санитайзера и не более четырех бутылок жидкого мыла. В британских аптеках сети Boots можно увидеть объявления о том, что «продажа санитайзеров в настоящее время ограничена — не более двух штук одному покупателю». Администрация аптеки просит с пониманием отнестись к этой просьбе: «Помогите нам поддержать как можно больше людей, которые хотят, чтобы этой зимой их руки были чистыми».

Число заразившихся новым видом коронавируса в мире превысило 92 тыс. человек, более 3,1 тыс. умерли.

Евгений Хвостик.

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