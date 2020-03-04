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04:48 (мск), источник: Ведомости

В России могут ограничить продажу алкоголя в барах и ресторанах

Депутаты Госдумы доработали ко второму чтению законопроект, ограничивающий торговлю алкоголем в заведениях общепита в многоквартирных жилых домах.

Источник: РИА "Новости"

Его куратор депутат-единоросс Александр Хинштейн направил новый вариант поправок к закону «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» начальнику Государственного правового управления президента (ГПУ) Ларисе Брычевой. «Ведомости» ознакомились с текстом законопроекта. Содержание предложений «Ведомостям» подтвердил Хинштейн.

Поправки предполагают, что власти субъектов Федерации получат возможность ограничивать время продажи алкоголя в общепите, расположенном в жилых домах и на прилегающих территориях, вплоть до полного запрета.
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Этим же временем должно ограничиться и распитие алкоголя в таких заведениях, указано там. Одновременно уже на федеральном уровне будет установлена минимальная площадь зала обслуживания такого заведения в жилом доме — не менее 20 кв. м. Но региональные власти будут вправе увеличить нижний предел на местном уровне.

Законопроект направлен на борьбу с так называемыми наливайками — небольшими барами на первых этажах жилых домов, торгующих алкоголем по ночам. На шум от посетителей таких баров жалуются жители домов, говорит Хинштейн. Логично увязывать эти ограничения со временем торговли в розничных магазинах — на федеральном уровне с 23 до 8 часов с возможностью ужесточения в регионе, говорит депутат.

Проблема «наливаек» актуальна: такие бары начали появляться в 2013 г., когда была запрещена торговля пивом в нестационарной рознице (палатках и киосках), напоминает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРИО) Алексей Небольсин.

В итоге небольшие магазины разливного пива перекочевали на первые этажи жилых домов, но, после того как власти стали бороться и с ними, предприниматели вынуждены были переводить заведения в статус общепита — он может торговать алкоголем по ночам.
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По оценке ФРИО, таких заведений общепита в России более 1500, говорит Небольсин. Однако в такой редакции закон ударит по всем барам и ресторанам, расположенным в жилых домах, говорит Небольсин. Таких заведений гораздо больше: в жилых домах по всей России располагается свыше 5000 баров (около трети от общего количества), больше 3000 ресторанов (20%) и свыше 200 рюмочных (около половины), по данным справочника 2ГИС.

«Если ограничить время потребления алкоголя в ресторане, то гости перестанут ходить, ведь в заведения приходят отдохнуть, выпить и повеселиться», — согласен Алексей Васильчук, сооснователь ресторанного холдинга Restart Vasilchuk Brothers («Чайхона № 1», «Депо. Москва», ГК «354 Exclusive Height» и проч.). Рентабельность у бизнеса и так минимальна, а новые меры могут убить индустрию, считает он.

AB InBev Efes (крупнейший производитель пива в России 2019 г.) против наделения региональных властей полномочиями по ограничению времени и мест продаж, это может привести к серьезным перегибам на местах, росту коррупционной составляющей, плохо сказаться на конкуренции и предпринимательской активности, говорит директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям компании Ораз Дурдыев.

В итоге могут пострадать и добросовестные полноформатные заведения.

Надо ввести классификацию заведений, чтобы отличать реальный общепит от заведений, которые под него маскируются.

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Полномочия по регулированию общепита перешли на федеральный уровень только в 2017 г., напоминает Хинштейн, а когда они были у регионов, массового закрытия заведений не было. Зато с тех пор как регионы не регулируют общепит, прирост числа «наливаек» достигает 70% в год.

Небольсин считает, что ограничение площади проблему не решит. Кроме того, непонятно, каким образом власти ограничат распитие алкоголя в общепите после определенного часа, возмущается Небольсин. «Выход только один — выгонять посетителей на улицу, там они продолжат употреблять, от этого шума будет только больше», — уверяет он. Закрывать и ограничивать нужно тех, кто нарушает, а не тех, кто ведет законный бизнес, настаивает Васильчук.

Хинштейн не видит ничего критичного в ограничениях — просто в определенный час в баре или ресторане перестанут употреблять алкоголь. По его словам, предложения по времени торговли поступали от бизнеса. Сейчас, по его словам, авторы проекта ждут заключения от ГПУ, окончательная редакция поправок будет готова в течение марта, говорит Хинштейн.

Законопроект требует доработки с учетом замечаний, высказанных ранее, — например о том, что запрет должен устанавливаться на общем собрании жильцов, говорит представитель Минфина. Иначе его принятие плохо скажется на добросовестном бизнесе.

Представитель департамента торговли и услуг города Москвы вечером 3 марта не ответил на вопрос «Ведомостей». Губернатор Кировской области Игорь Васильев говорит, что проблема «наливаек» актуальна для его региона, поэтому предложения по ограничению продаж алкоголя в жилых домах он поддерживает.

В подготовке материала принимала участие Светлана Бочарова.

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