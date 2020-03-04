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10:21 (мск), источник: РИА Новости

В России запретили вывоз из страны медицинских масок

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Правительство ввело временный запрет на вывоз из России некоторых медицинских изделий, в том числе масок. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.

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Источник: РИА Новости

В документе уточняется, что это не коснется гуманитарной помощи и одноразовых товаров, которые граждане вывозят для личного пользования.

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Кроме масок, в перечне бинты, вата, марля, бахилы, одноразовые костюмы и комбинезоны химической защиты, респираторы и очки, некоторые дезинфицирующие и противовирусные средства и другие товары.

Мера принята на фоне ситуации с коронавирусом и продлится до 1 июня.

Общее число заразившихся Covid-19 во всем мире составляет 93 088 человек, умерли 3203. Больше всего заболевших в Китае, Южной Корее, Италии и Иране. В России официально зафиксированы три случая, жертв нет.

К основным признакам нового коронавируса относятся сухой кашель и повышение температуры, хотя иногда болезнь может протекать без симптомов. В острых формах Covid-19 сопровождается одышкой.

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Источник:©Аргументы и факты
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