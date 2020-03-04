В России запретили вывоз из страны медицинских масок

В документе уточняется, что это не коснется гуманитарной помощи и одноразовых товаров, которые граждане вывозят для личного пользования.
Кроме масок, в перечне бинты, вата, марля, бахилы, одноразовые костюмы и комбинезоны химической защиты, респираторы и очки, некоторые дезинфицирующие и противовирусные средства и другие товары.
Мера принята на фоне ситуации с коронавирусом и продлится до 1 июня.
Общее число заразившихся Covid-19 во всем мире составляет 93 088 человек, умерли 3203. Больше всего заболевших в Китае, Южной Корее, Италии и Иране. В России официально зафиксированы три случая, жертв нет.
К основным признакам нового коронавируса относятся сухой кашель и повышение температуры, хотя иногда болезнь может протекать без симптомов. В острых формах Covid-19 сопровождается одышкой.