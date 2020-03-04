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11:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Украина и США задумали похоронить «Северный поток-2»

Украина ведет переговоры с США о том, чтобы помешать России в восстановлении прокладки газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, его слова приводит Укринформ.

Источник: AP 2020

«Мы сейчас обсуждаем, в том числе здесь [в США], как быть уверенными, что этот проект похоронен окончательно», — объявил он и добавил, что у России все еще остается техническая возможность проложить трубы.

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«Мы надеемся, что правительство США продолжит усилия в этом направлении», — указал глава украинской компании.

«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию по дну Балтийского моря, который планировалось построить до конца 2019 года. Однако из-за затянувшегося согласования прохождения газопровода со стороны Дании и санкций со стороны США сроки запуска проекта передвинулись.

В феврале стало известно о намерении США расширить санкции в отношении проекта. Предполагается, что под ограничения могут попасть европейские инвесторы и фирмы, которые захотят покупать газ, если он пойдет по трубе.

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Во время загрузки произошла ошибка.
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