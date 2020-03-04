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14:38 (мск), источник: Недвижимость РИА Новости

Эксперты: сверхбогатых людей в России к 2024 г станет больше на 23%

МОСКВА, 4 мар — РИА Недвижимость. Количество так называемых ультрахайнетов (владельцев чистых активов стоимостью свыше 30 миллионов долларов) к 2024 году в России увеличится на 23% — до 11 тысяч человек, говорится в исследовании The Wealth Report о распределении благосостояния в мире компании Knight Frank.

Источник: AP 2020

«Россия, преодолев кризисные явления 2014−2017 годов, входит в новую фазу роста благосостояния. Так, после снижения численности российских ультрахайнетов на 15% в пятилетней ретроспективе, к 2024 году нас ждет существенный рост их числа на 23% до 11 тысяч человек», — сказал управляющий партнер Knight Frank Russia Алексей Новиков, отметив, что по количеству сверхсостоятельных лиц Россия уже обгоняет такие центры сосредоточения благосостояния, как Швейцария или Швеция.

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Согласно исследованию, во всем мире за предыдущие пять лет их стало на 29% больше, а к 2024 году количество вырастет еще на 27%, составив 650 тысяч человек. Наибольший прирост ожидается в Индии (+73%), Вьетнам (+64%) и Китай (+58%). По данным Knight Frank, среди стран по числу ультрахайнетов лидером по-прежнему остается США — более 240 тысяч (прирост за последний год 6%).

В тройке лидеров также Китай — более 61 тысячи человек (+15% в 2019 году) и Германия — более 23 тысяч (+1%). Россия находится на девятом месте — почти 9 тысяч ультрахайнетов, в 2019 году их стало больше на 4%.

В исследовании также отмечается, что больше всего долларовых миллиардеров — 631 — сегодня сосредоточено в США. Далее следуют Китай (316), Германия (129), Индия (104). Россия расположилась на пятой строчке, за год в стране стало на три долларовых миллиардера больше — 103 человека.

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