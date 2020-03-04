Эксперты: сверхбогатых людей в России к 2024 г станет больше на 23%

«Россия, преодолев кризисные явления 2014−2017 годов, входит в новую фазу роста благосостояния. Так, после снижения численности российских ультрахайнетов на 15% в пятилетней ретроспективе, к 2024 году нас ждет существенный рост их числа на 23% до 11 тысяч человек», — сказал управляющий партнер Knight Frank Russia Алексей Новиков, отметив, что по количеству сверхсостоятельных лиц Россия уже обгоняет такие центры сосредоточения благосостояния, как Швейцария или Швеция.
Согласно исследованию, во всем мире за предыдущие пять лет их стало на 29% больше, а к 2024 году количество вырастет еще на 27%, составив 650 тысяч человек. Наибольший прирост ожидается в Индии (+73%), Вьетнам (+64%) и Китай (+58%). По данным Knight Frank, среди стран по числу ультрахайнетов лидером по-прежнему остается США — более 240 тысяч (прирост за последний год 6%).
В тройке лидеров также Китай — более 61 тысячи человек (+15% в 2019 году) и Германия — более 23 тысяч (+1%). Россия находится на девятом месте — почти 9 тысяч ультрахайнетов, в 2019 году их стало больше на 4%.
В исследовании также отмечается, что больше всего долларовых миллиардеров — 631 — сегодня сосредоточено в США. Далее следуют Китай (316), Германия (129), Индия (104). Россия расположилась на пятой строчке, за год в стране стало на три долларовых миллиардера больше — 103 человека.