02:38 (мск), источник: Ведомости
Как компании защищаются от коронавируса
Отмена командировок, работа из дома, а в офисах меньше совещаний и повсюду антисептики.
Главный санитарный врач России в марте расширил список россиян, которым рекомендован двухнедельный карантин и медицинское обследование. Они предписаны вернувшимся не только из Китая, но и Ирана, Южной Кореи и Италии — их, судя по статистике прошлого года, может быть около 100 000. Уже зарегистрированы случаи заболевания и в России.
Работодатели не спешат реагировать: на 4 марта 75% из 500 опрошенных порталом SuperJob российских работодателей не принимают никаких мер для защиты сотрудников. «Ведомости» опросили около 50 российских и международных компаний, чтобы выяснить, как они защищают сотрудников от коронавируса.
«Все деловые поездки в компании сведены к минимуму: совещания и встречи проводятся по аудио- и видеосвязи, в офисах ежедневно помимо уборки проводится генеральная протирка с обеззараживающими средствами всех контактных поверхностей. Сотрудникам, которые вернулись из стран, где отмечены вспышки коронавируса, рекомендовано работать из дома с удаленным доступом в течение 14 дней», — перечисляет директор по персоналу группы «Еврохим» Виктория Черватюк.
Российский офис
Danone запретила любые международные поездки до 31 марта. Представители Unilever рассказали, что под запретом поездки в девять стран: Гонконг, Иран, Италию, Китай, Сингапур, Таиланд, Тайвань, Южную Корею и Японию. Командировки в другие государства возможны, если согласованы с гендиректором и признаны критически важными для бизнеса, поясняет представитель Unilever.
«Яндекс» и Mail.ru Group отменили командировки в шесть стран: Китай, Иран, Италию, Южную Корею, Сингапур и Японию. Renault ограничила командировки сотрудников в Китай, Южную Корею, Иран и на север Италии. KPMG отменила командировки во все страны, где зарегистрированы вспышки коронавируса, говорит руководитель управления по работе с персоналом Алевтина Борисова.
Polymetal ограничила служебные командировки в Китай и Южную Корею, «Алроса» и ММК — в Китай, «Северсталь» — в Европу, НЛМК в связи с коронавирусом с начала года отменил командировки в Китай, а сейчас частично ограничены командировки в Европу. «Фосагро» «резко ограничила» зарубежные командировки, РЖД и «Газпром» тоже их сократили.
«Транснефть» также ограничила командировки за рубеж и по России, призвав сотрудников шире использовать телеконференции, отменила участие в международных выставках и конференциях предположительно до осени, исключила оформление заказов с доставкой курьерской службой.
Российский «Филип Моррис интернэшнл» ограничил международные деловые поездки сотрудников, крупные внутренние встречи и посещения международных встреч и конференций — за исключением критически важных для бизнеса, говорит
Некоторые компании создали отдельные подразделения для реагирования на вспышки коронавируса. В российском Unilever действует комитет по управлению инцидентами (в него входят несколько членов совета директоров). Комитет собирается дважды в неделю и обсуждает, как ситуация с коронавирусом влияет на бизнес-процессы: производство, закупку сырья и взаимодействие с партнерами и поставщиками, сообщил представитель компании. Специальный комитет на уровне совета директоров создан и в Danone, сказал ее представитель.
Президент «Транснефти» Николай Токарев 2 марта подписал распоряжение «О проведении комплекса превентивных мер по нераспространению коронавирусной инфекции». Согласно ему «Транснефть» не будет допускать к работе сотрудников с признаками ОРВИ, сообщил ее представитель. Компания планирует в кратчайшие сроки закупить медицинские тепловизоры для установки на входах в административные здания.
«Интер РАО», Райффайзенбанк, Росбанк и др. также рекомендуют работать дома сотрудникам с признаками любых простудных заболеваний. При первых симптомах простуды всем оформляют больничный, рассказывает представитель ВТБ. Все массовые совещания
«Лаборатория Касперского» решила временно закрыть офисы в Пекине, Тяньцзине и Шанхае — все сотрудники в Китае работают из дома, рассказывает директор по работе с персоналом Марина Алексеева. В других странах
Все сотрудники «AliExpress Россия», которые выезжали в потенциально опасные страны, прошли обязательный карантин, но уже работают из офиса, говорит представитель компании.
В 2020 г. из Китая в Россию въехали около 20 сотрудников Haval, сообщил представитель компании. Все они находятся в карантинной зоне — в специальных общежитиях, где будут пребывать не менее 14 дней под комплексным медицинским наблюдением, говорит представитель компании. В феврале два сотрудника тульского завода Haval были госпитализированы. По словам представителей компании, им диагностировали ОРВИ, которая не является коронавирусом. Российский завод Haval работает в обычном режиме, всем сотрудникам ежедневно измеряют температуру, подчеркивает представитель автокомпании.
Многие компании, как Haval, стараются изолировать сотрудников, прилетевших из мест вспышек коронавируса, дабы не создавать угрозу для остальных. Но большинство просто переводит на работу из дома, не помещая ни в какие карантинные зоны.
Сотрудники Danone, вернувшиеся из отпуска в Китае или Италии, 14 дней работают удаленно с полным сохранением оплаты труда, рассказывает представитель компании. Unilever рекомендует своим сотрудникам сообщать о поездках в потенциально опасные страны в отдел по охране труда и здоровья, по возвращении сотрудники с хорошим самочувствием продолжают трудиться из дома в течение двух недель, поясняет представитель Unilever. Mail.ru Group и «Яндекс» просят сотрудников, вернувшихся из потенциально опасных стран, уведомить руководителя и службу персонала и работать удаленно.
Удаленная работа не влияет на эффективность сотрудников, делится наблюдениями представитель Danone.
Чтобы всех перевести на удаленную работу, нужна
«Камаз» готовит приказ о дополнительных мерах по противодействию рискам распространения коронавируса. Завод окажет медицинскую и материальную поддержку сотрудникам, если они будут вынуждены не ходить на работу
У компаний нет необходимости переводить офисных сотрудников на удаленный режим работы или ограничивать командировки, особенно если компания не сотрудничает со странами, где сильно распространился коронавирус, полагает Андрей Меняйлов, директор департамента исследований условий труда Клинского института охраны и условий труда. Это скажется на производительности труда. Чтобы избежать распространения болезни, достаточно информировать сотрудников о мерах предосторожности, которые они должны соблюдать: мыть руки, носить маски, не приходить на работу с кашлем, говорит Меняйлов.
Приняты меры усиленного контроля личной гигиены в местах приема пищи, число внутренних совещаний сокращено, часть из них переведены в формат видеоконференций, установили дополнительные диспенсеры с антисептиком.
Сервис вызова такси «Ситимобил» разослал всем партнерам — таксомоторным паркам и водителям памятку об обязательных мерах предосторожности и попросил партнеров не допускать к работе водителей с симптомами ОРВИ. Водителям рекомендовали обрабатывать ручки автомобилей антисептиком и проветривать салон не менее 2 раз в сутки.
Крупные торговые сети, как рассказали «Ведомостям» их сотрудники, стали чаще дезинфицировать производственные,
«Тинькофф банк» закупил для сотрудников маски, санитайзеры, в офисе банка дежурит врач несколько дней в неделю, сообщает представитель. Райффайзенбанк установил дополнительные станции дезинфекции рук. Сбербанк увеличил концентрацию дезинфицирующих средств при уборке. Ими обрабатываются перила, кнопки и мебель внутри отделений, сообщает представитель банка.
В подготовке статьи участвовали Артур Арутюнов, Елена Вавина, Наталья Ищенко, Екатерина Кинякина, Валерий Кодачигов, Алексей Невельский, Мария Подцероб, Татьяна Романова, Ася Сафиуллина, Галина Старинская, Артур Топорков, Анна Третьяк, Полина Трифонова, Светлана Ястребова.