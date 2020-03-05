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16:45 (мск), источник: Коммерсантъ

«Когалымавиа» потребовала $201 млн от властей Египта

Обанкротившаяся в феврале 2018 года авиакомпания «Когалымавиа» и турецкий туристический холдинг Prince Group подали иски против властей Египта в Постоянный арбитражный суд при комиссии ООН по праву международной торговли в Гааге, сообщает РБК со ссылкой на представительницу обеих компаний Оксану Головину.

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Истцы требуют компенсацию в $201 млн за ущерб от теракта на борту A321 в 2015 году и потерю инвестиций в экономику Египта.

Новость
Власти Египта все еще не знают погибших над Синаем

Истцы утверждают, что Египет знал о несоответствии системы безопасности в его аэропортах международным нормам и требованиям Международной организации гражданской авиации; спустя 4,5 года после теракта так и не дал официального заключения о причинах крушения; власти Египта не взяли на себя ответственность и не выплатили компенсаций; также теракт привел к невозможности компаний «полноценно продолжать свою деятельность» и их упущенной выгоде. Инвестициями в экономику Египта компании считают «многолетнюю деятельность по организации поездок российских туристов в Египет». Иски были поданы в ноябре 2017 года, но первые слушания по делу прошли в начале 2020 года. Завершить судебные разбирательства истцы планируют к концу года.

Напомним, 31 октября 2015 года самолет A321 компании «Когалымавиа» взорвался над Синайским полуостровом через 23 минуты после взлета. Бомба была спрятана в багажном отсеке самолета. Ответственность за теракт взяло «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в РФ). По факту гибели 224 человек СКР возбудил уголовное дело. Как выяснил «Ъ», апелляционный суд Каира посчитал, что личности погибших до сих пор не установлены, а также отклонил претензии к правительству Египта.

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