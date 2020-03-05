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17:44 (мск), источник: Forbes

ОПЕК одобрила крупнейшее сокращение добычи нефти после кризиса 2008 года

Участники ОПЕК одобрили дополнительное сокращение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки во втором квартале 2020 года, с условием, что к соглашению присоединится Россия. Об этом Reuters рассказали два источника в ОПЕК.

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Источник: AP 2020

ОПЕК снизила прогноз спроса на нефть из-за вспышки коронавируса: в странах, где выявлены заболевшие, были остановлены предприятия, деловая активность замедлилась, а люди начали реже путешествовать.

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Это вынудило членов картеля рассмотреть возможность самого крупного сокращения добычи нефти после кризиса 2008 года, когда она была урезана на 4,2 млн баррелей в сутки, отмечает агентство.

Саудовской Аравии, которая и предложила радикально сократить добычу, и другим членам ОПЕК еще предстоит заручиться поддержкой России. До сих пор, как писал Bloomberg, Москва настаивала, что поддержит продление снижения добычи на прежних условиях и не согласится на новое сокращение. В среду министр энергетики России Александр Новак досрочно покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, не согласившись с доводами других стран. В следующий раз сделка на уровне министров стран ОПЕК+ будет обсуждаться в Вене в пятницу, 6 марта.

По словам источников Reuters, страны ОПЕК готовы взять на себя сокращение добычи примерно на 1 млн баррелей в сутки, рассчитывая, что остальное возьмут на себя участники сделки, не входящие в картель. Двое собеседников агентства в ОПЕК заявили, что Россия рассматривает возможность нового сокращения добычи, а не простого продления сделки. Официально Москва не озвучила свою позицию.

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