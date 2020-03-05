23:03 (мск), источник: Коммерсантъ
Какие мероприятия отменились из-за коронавируса
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который намечался на
3 февраля инвестиционный форум в Сочи было решено отсрочить
4 февраля в Сингапуре отменили саммит перед Singapore Airshow
12 февраля организаторы сообщили об отмене Всемирного мобильного конгресса, который должен был состояться в Барселоне в конце месяца.
17 февраля организаторы автосалона в Пекине, запланированного на
21 февраля власти Китая отложили проведение Азиатского экономического форума (АЭФ) в Боао, который был запланирован на
27 февраля Facebook
29 февраля организаторы Международной туристической ярмарки (ITB) отменили мероприятие, которое должно было пройти в Берлине с 4 по 8 марта,
Для участия в ярмарке зарегистрировались 10 тыс. человек. Ожидалось прибытие около 160 тыс. посетителей из разных стран мира.
3 марта Ялтинский международный экономический форум перенесли на неопределенный срок. Мероприятие должно было пройти
4 марта ежегодную встречу Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ) решили отменить
4 марта Всемирную конференцию разработчиков Google в Калифорнии (Google I/O) было решено отменить
Кроме того,
Отменили такие светские мероприятия, как недели моды в Шанхае, Пекине и Милане, показ круизной коллекции Gucci, карнавалы в Венеции и Базеле и другие.