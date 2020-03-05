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23:03 (мск), источник: Коммерсантъ

Какие мероприятия отменились из-за коронавируса

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который намечался на 3—6 июня, не пройдет из-за коронавируса COVID-19. Какие еще форумы, саммиты и другие деловые мероприятия отменились из-за угрозы заражения новым вирусом — в материале «Ъ».

Коронавирус Covid-19по данным JHU CSSE на 02:23 MSK, 05.03
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Источник: AP 2020

3 февраля инвестиционный форум в Сочи было решено отсрочить из-за распространения китайского коронавируса. Его планировалось провести 12—14 февраля.

4 февраля в Сингапуре отменили саммит перед Singapore Airshow из-за коронавируса.

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12 февраля организаторы сообщили об отмене Всемирного мобильного конгресса, который должен был состояться в Барселоне в конце месяца.

17 февраля организаторы автосалона в Пекине, запланированного на 21—30 апреля, объявили о переносе мероприятия на неопределенный срок.

21 февраля власти Китая отложили проведение Азиатского экономического форума (АЭФ) в Боао, который был запланирован на 24—27 марта на острове Хайнань.

27 февраля Facebook из-за коронавируса отменила ежегодную конференцию разработчиков F8. Конференция планировалась 5—6 мая в Сан-Хосе. Вместо конференции Facebook планирует провести для разработчиков несколько менее крупных встреч и видеоконференций.

29 февраля организаторы Международной туристической ярмарки (ITB) отменили мероприятие, которое должно было пройти в Берлине с 4 по 8 марта, из-за распространения коронавируса.

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Для участия в ярмарке зарегистрировались 10 тыс. человек. Ожидалось прибытие около 160 тыс. посетителей из разных стран мира.

3 марта Ялтинский международный экономический форум перенесли на неопределенный срок. Мероприятие должно было пройти 23—25 апреля.

4 марта ежегодную встречу Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ) решили отменить из-за ситуации с коронавирусом и «связанными с ним человеческими трагедиями». Было принято решение провести ее в виртуальном формате, используя возможности в области IT и связи. Регистрация на мероприятие была приостановлена, а выданные ранее аккредитации аннулированы.

4 марта Всемирную конференцию разработчиков Google в Калифорнии (Google I/O) было решено отменить из-за угрозы распространения коронавируса. Организаторы мероприятия заявили, что работают над другим форматом проведения конференции.

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Кроме того, из-за ситуации с коронавирусом были отменены такие спортивные мероприятия, как велогонка «Тур ОАЭ», стартовый этап чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP), чемпионат мира по шорт-треку в Сеуле, матчи итальянской футбольной серии А, ежегодный симпозиум Всемирного антидопингового агентства, Шанхайский этап чемпионата «Формулы-1» и другие. Чемпионат мира по хоккею в Швейцарии может пройти без игроков Национальной хоккейной лиги.

Отменили такие светские мероприятия, как недели моды в Шанхае, Пекине и Милане, показ круизной коллекции Gucci, карнавалы в Венеции и Базеле и другие.

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