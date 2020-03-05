Власти Петербурга поддержали решение оргкомитета ПМЭФ не проводить форум в 2020 году

Правительство
«Каждый Международный экономический форум для нашего города — как премьера нового спектакля. Мы готовимся показать наши достижения, вкладываем средства в развитие дорожной инфраструктуры. Но мы не имеем права подвергать угрозе многочисленных гостей и участников форума. Понимаем мотивы, разделяем опасения и полностью поддерживаем решение правительства Российской Федерации», — говорится в сообщении
В
Конечно же возможные негативные последствия на одной чаше весов, на другой — благополучие и здоровье петербуржцев и наших партнеров из других городов и других стран. Мы надеемся, что ситуация выправится.
В этом году ПМЭФ планировалось провести с 3 по 6 июня в
К участию в дискуссии планировалось пригласить руководителей международных и российских организаций в области здравоохранения, представителей научного сообщества и международного бизнеса.