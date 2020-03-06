03:00 (мск), источник: Ведомости
Олегу Тинькову грозит до шести лет американской тюрьмы
Он скрыл состояние в $1 млрд, подозревает минюст США.
Олег Тиньков мог скрыть от налоговой США свое состояние в $1 млрд, считает министерство юстиции США, опубликовавшее обвинительное заключение против бизнесмена.
В 2013 г. TCS Group Тинькова (материнская компания «Тинькофф банка») провела IPO, в результате которого стоимость доли Тинькова достигла $1 млрд, сообщает Минюст США. Спустя три дня после IPO Тиньков отказался от гражданства США, следует из сообщения.
Там также указано, что по закону он должен был заплатить налог с вмененного дохода от продажи активов, рассчитываемый как прибыль, которую гражданин получил бы, если бы продал активы.
Хотя на момент отказа от гражданства Олег Тиньков владел акциями TCS стоимостью более $1 млрд, он подал фальшивую налоговую декларацию, считает обвинение, отчитавшись о доходе менее чем в $206 000, а также он подал фальшивую декларацию при экспатриации, в которой указал, что его состояние составляет $300 000.
По каждому из двух пунктов обвинения Тинькову грозит максимальное наказание до трех лет тюрьмы, указывает Минюст. Речь также может идти о штрафах, реституции, а также освобождении под надзор правоохранительных органов.
«Ведомости» направили вопросы представителю Тинькова.
О претензиях налоговой США (служба внутренних доходов, IRS) к Тинькову стало известно 28 февраля — информацию об этом на Лондонской бирже раскрыла сама TCS. С февраля по апрель в Лондоне в Вестминстерском магистратском суде, который рассматривает вопросы об экстрадиции, пройдут слушания по делу Тинькова. США выдали ордер на арест Тинькова, и ему пришлось внести залог, чтобы оставаться на свободе, сообщала компания. Тиньков должен оставаться в Лондоне на все время слушаний.