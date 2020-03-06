Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 ОАЭ станет центром 3D-печати зданий В прошлом году в городе с помощью трехмерных технологий возвели конструкцию, которая вошла в Книгу рекордов
Фоторепортажи
50Конкурс фотографий живой природы #Nature2020
14Женское движение: что такое «Макияж под камуфляж»
07:18 (мск), источник: Lenta.Ru

К группе риска отнесли 38 российских банков

38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование агентства «Эксперт РА».

Источник: РИА "Новости"

Уточняется, что большинство проблемных кредитных организаций работают в столичном регионе. Список оказавшихся под ударом банков не раскрывается.

Читайте также
Названы регионы с наибольшей просрочкой по кредитам

Эксперты пояснили, что Банк России в 2019 году значительно реже отбирал лицензии у банков, и регулятор перенес дефолт многих проблемных банков на этот год. «На начало 2019 года мы прогнозировали 46 дефолтов в течение 12 месяцев, а по факту было 28. Прогноз на этот год — по сути, часть нереализованных в прошлом году дефолтов и новые игроки», — заявил управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов.

По данным ЦБ, на 1 января в России работали 442 кредитные организации. Отчетность на сайте регулятора раскрывают 402 банка.

В декабре председатель правления Сбербанка Герман Греф высказал мнение, что санация банковского сектора России подходит к концу. Он напомнил, что в этом году лицензии потеряли около 30 банков, однако ни один из первой сотни не пострадал.

Это, по словам главы Сбербанка, говорит о том, что «большие истории с проблемами в банковском секторе уже остались в прошлом».

За последние пять лет в России были отозваны лицензии примерно у 400 банков. Основными причинами стали невыполнение нормативов (достаточности капитала и ликвидности), фальсификация отчетности, а также вывод активов собственниками и руководством. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, расчистка банковского сектора будет завершена в обозримом будущем.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Раскрыта цель переговоров Путина с Эрдоганом
Самая красивая женщина в мире показала грудь
Путин объяснил, почему поправки в Конституцию востребованы
ФБР запустило рекламу на русском языке с фотографией Высоцкого
Новый премьер Украины выступил за подачу воды в Крым
В России оценили итоги встречи Путина и Эрдогана по Сирии
Трамп предложит России и Китаю «смелую инициативу»
Олегу Тинькову грозит до шести лет американской тюрьмы
Здоровье
Пять главных опасностей сауны: как их избежать Не только сухой лед может быть опасен.
Hi-Tech
Официальный анонс китайского убер-флагмана: уникальный зум и экран Топовые флагманы уже совсем скоро!
Горячие темы на Авто
Нужно ли отдавать "всё" народу? 246
Зависимость от соцсетей 147
Что за праздник - 8 марта? 129
Сегодня узнал неожиданное 99
Кино
Дочь Валерии, Барановская, Клава Кока на вечеринке «Жары» В ходе препати были выбраны номинанты премии, а также объявлены имена ведущих церемонии
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Кэти Перри впервые станет мамой Певица ждет ребенка от Орландо Блума
Леди
Ани Лорак обнажила идеальный пресс и подчеркнула тонкую талию на съемках клипа Певица показала шесть стильных образов.
Новости партнеров
Врачи назвали окончательный диагноз певицы МакSим
Нашли на окраине Москвы: дочь Успенской находится в невменяемом состоянии
Самая красивая телеведущая РФ увядает на глазах
Отношения Шаляпина с миллионершей закончились в кабинете доктора
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь