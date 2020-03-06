Секретный экспорт из России за год превысил $55 млрд

Уточняется, что три четверти засекреченного экспорта приходится на трубопроводный газ, а остальное — на вооружение, самолеты, военные корабли, танки и изотопы.
В прошлом году вооружение по закрытым категориям больше всего получили Египет ($2,4 млрд), Алжир ($1,9 млрд), Китай ($1,6 млрд), Индия ($0,9 млрд) и США ($0,9 млрд). Египет и Алжир практически не импортировали секретных химических соединений.
Лидерами по поставкам природного газа из России в 2019 году, как и годом ранее, стали Германия — $10,6 млрд ($12,7 млрд в 2018 году) и Турция — $4,3 млрд ($5,7 млрд в 2018 году).
Также в пятёрку крупнейших импортеров вошли Австрия ($3,2 млрд), Италия ($3 млрд) и Белоруссия ($2,6 млрд).
Как сообщало ИА REGNUM, Россия наравне с США в последние пять лет остаётся основным экспортёром вооружений в мире. При этом, согласно данным Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI), с 2014 по 2018 год общий экспорт из России снизился на 17% по сравнения с 2009—2013 годами. В то же время экспорт оружия США вырос на 29% по сравнению с аналогичным периодом.