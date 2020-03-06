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10:47 (мск), источник: Forbes

Минфин предложил конфисковать незаконно выведенную из России валюту

В России следует разрешить конфискацию денег, если речь идет о невозвращенной валютной выручке и переводах нерезидентам по подложным документам, считает Минфин. Добиться денег из-за рубежа будет сложно, предупреждают эксперты.

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Источник: РИА "Новости"

Министерство финансов предложило конфисковать не возвращенную в Россию валютную выручку и переводы нерезидентам с использованием подложных документов (нарушения по статьям 193 и 193.1 Уголовного кодекса). Об этом говорится в проекте поправок, размещенном на портале нормативно-правовых актов. Первыми на него обратили внимание «Ведомости».

Сейчас статья Уголовного кодекса о конфискации имущества не предусматривает изъятия за преступления по статьям 193 и 193.1, указывает в пояснительной записке Минфин.

Хотя Федеральная таможенная служба с 2013 года по первое полугодие 2019-го возбудила 1606 уголовных дел и сообщила о 4460 нарушениях по этим статьям, по факту реальные приговоры получают считанные десятки людей: например, в 2018 году — 10 человек по ст. 193 и 23 человека — по ст.193.1, приводит данные министерство.

Еще в декабре Минфин предлагал совсем отменить эти статьи и подготовил соответствующие поправки в Уголовный кодекс. До этого министерство указывало, что за преступлениями по этим статьям в реальности скрываются другие — кража или хищение средств либо отмывание преступных и коррупционных доходов.

Против инициативы выступил, в частности, Центробанк, сообщал замминистра финансов Алексей Моисеев.

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26 декабря Владимир Путин внес в Госдуму свой законопроект, в котором предложил декриминализировать наказание за нарушение сроков репатриации валютной выручки. По предложению президента, сначала предпринимателям будет грозить административная ответственность, а не уголовная. При этом глава государства предложил увеличить порог крупного нарушения с 9 млн рублей до 100 млн, особо крупного — с 45 млн до 150 млн рублей. Госдума приняла документ в первом чтении.

Ужесточение ответственности, которое предлагает Минфин, должно быть обосновано, например, неэффективностью текущих мер, заявил «Ведомостям» советник коллегии адвокатов «Муранов, Черняков и партнеры» Армен Джагарян. Но, обратил внимание эксперт, обвинительные приговоры по этим статьям единичны, поэтому объективных причин для изменений нет.

Второй вопрос — что с конфискацией невозвращенной или выведенной валюты могут возникнуть сложности: мало только решения российского суда, иностранное государство должно согласовать изъятие, отметила партнер «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Виктория Бурковская.

Пока эффективных механизмов возврата денег не существует, и поправки выглядят бессмысленными, добавила эксперт. Большинство стран не признают перечисление денег за пределы России преступлением, напоминает руководитель практики уголовно-правовой защиты бизнеса BCLP Антон Гусев.

Поэтому, по его словам, есть вероятность компенсации имущества в России на ту сумму, которая выведена за рубеж.

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Сегодня уголовные дела по статьям 193 и 193.1 возбуждаются в основном в отношении крупного бизнеса, и это не удивляет, что государство планирует пополнять бюджет за счет конфискации денег, отметил управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин.

Например, уголовное дело по ст. 193.1 возбуждено против основателя автодилера «Рольф» Сергея Петрова (он вину не признает) и совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита, против которого ФСБ использовала его декларацию об амнистии капиталов.

Представитель Минфина не пояснил «Ведомостям», как будет работать механизм конфискации, и посоветовал обратиться к правоохранителям и Генпрокуратуре.

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