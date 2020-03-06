Курс евро превысил 76 рублей впервые с января прошлого года

На 10:20 мск курс евро снижался на 17 коп., и торговался на уровне 75,73 руб. К этому времени курс доллара снизился на 22 коп., до 67,40 руб.
Накануне российская валюта опустилась в ходе торгов на Московской бирже до 66,97 руб./$, потеряв 72 коп., и до 74,92 руб./евро, потеряв 1,12 руб. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 0,4% до 2816,7 пункта, РТС — на 1,8% до 1323,82 пункта.
Падение рубля и индексов произошло после того, как организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) согласовала сокращение добычи на 1,5 млн баррелей в сутки, если к ним присоединится Россия. Ранее Москва высказалась против такой меры. Переговоры с Россией, а также другими странами, не входящими в картель, но участвующими в сделке ОПЕК+ состояться 6 марта.