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10:50 (мск), источник: Ведомости

Курс евро превысил 76 рублей впервые с января прошлого года

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 76 руб. впервые с января 2019 г., свидетельствуют данные торгов. На 10:02 мск курс евро прибавил 24 коп., и составил 76,14 руб., свидетельствуют данные торгов.

ЦБ: $ 66.1854   +0.11 € 73.6842   -0.05 ММВБ: $ 67.5275   -0.09 € 75.8525   -0.05
Источник: Reuters

На 10:20 мск курс евро снижался на 17 коп., и торговался на уровне 75,73 руб. К этому времени курс доллара снизился на 22 коп., до 67,40 руб.

Накануне российская валюта опустилась в ходе торгов на Московской бирже до 66,97 руб./$, потеряв 72 коп., и до 74,92 руб./евро, потеряв 1,12 руб. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 0,4% до 2816,7 пункта, РТС — на 1,8% до 1323,82 пункта.

Падение рубля и индексов произошло после того, как организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) согласовала сокращение добычи на 1,5 млн баррелей в сутки, если к ним присоединится Россия. Ранее Москва высказалась против такой меры. Переговоры с Россией, а также другими странами, не входящими в картель, но участвующими в сделке ОПЕК+ состояться 6 марта.

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