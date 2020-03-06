Ошибка Тинькова: как работает американский налог, при расчете которого российский миллиардер ошибся в 3333 раза

Как следует из документов Минюста США, Тиньков подал декларацию и отказался от гражданства через три дня после IPO TCS Group, в результате которого его доля, как контролирующего акционера, стала стоить более $1 млрд.
Однако в подписанной декларации Тиньков указал, что его общее состояние составляет $300 000 (то есть в 3333 раза меньше, чем по расчетам властей США), а полученный доход за 2013 год — $205 000.
Спустя семь лет после этого у американской налоговой появились к нему претензии. В обвинительном заключении, которое опубликовал американский Минюст, указано, что Тиньков не только занизил свое состояние в тысячи раз, но и исказил данные о налогооблагаемых доходах. Это стало поводом для предъявления обвинения в изготовлении и предоставлении фальшивой декларации и фальшивого документа о доходах. Миллиардер оказался невыездным из Лондона и был вынужден заплатить залог в 20 млн фунтов стерлингов.
В чем была ошибка Тинькова?
Налог за выход
Американцы, отказывающиеся от гражданства, должны платить так называемый exit tax (налог на экспатриацию). Налог рассчитывается исходя из суммы, которую физическое лицо получило бы, продав все свои активы по рыночной цене за день от отказа от гражданства. Расчет ставки довольно сложный, но в целом он делается по правилам для определения дохода от продажи активов и ставка по долгосрочным доходам (если активы в собственности более года) составляет 23,8%. Его платят один раз, но есть возможность отсрочить платеж, указывает партнер КПМГ в России и СНГ Донат Подниек.
Заплатить налог придется обладателям состояний не менее $2 млн, а также тем, у кого сумма налоговых обязательств за последние пять лет перед отказом от гражданства составила $168 000. Эта сумма пересматривается ежегодно — в 2018 году она составляла $165 000.
Платить налог должны и те, кто отказывается от американской грин-кард при условии, что она была у них не менее восьми лет.
Налог ввели в США, чтобы ограничить случаи отказа от паспорта для ухода от налогов.
До его введения в нынешнем виде в 2008 году при отказе от гражданства США нужно было подавать налоговые декларации в течение 10 лет, говорит партнер EY, руководитель отдела по оказанию услуг в области налогообложения частных клиентов в СНГ Антон Ионов. Сейчас же налог нужно платить единожды, для этого необходимо подать налоговые формы и заплатить налог до 15 апреля следующего года.
Можно ли укрыться от американских налоговиков?
Случай Тинькова не единственный. По данным Налоговой службы США, в прошлом году от американского гражданства отказалось чуть более 2000 человек.
Суммарно с 2013 по 2019 год от гражданства отказалось около 27 000 человек, самый резкий скачок случился в четвертом квартале 2016 года — более 2000 человек. В ноябре того года Дональд Трамп стал президентом США.
В мае 2012 года стало известно, что от гражданства США отказался сооснователь социальной сети Facebook Эдуардо Саверин. Партнер Цукерберга отказался от гражданства за несколько месяцев до этого, в сентябре 2011 года, но когда об этом стало известно, общественность возмутилась. Дело в том, что в мае 2012 года Facebook вышел на IPO, и Саверина обвинили в том, что он отказался от гражданства, чтобы не платить более высокие налоги после того, как компания стала публичной.
«Мы не можем позволить ультрабогатым писать свои собственные правила», — возмущался сенатор от демократической партии Боб Кейси. «Мистер Саверин хорошо заработал, будучи гражданином Соединенных Штатов, но он решил отойти в сторону и оставить платить по счетам американских налогоплательщиков. Отказываться от гражданства просто для того, чтобы избежать выплат за справедливую долю, — это оскорбление для среднего класса американцев, и мы этого не потерпим», — писал сенатор.
По подсчетам агентства Bloomberg, Саверин мог сэкономить на отказе от гражданства около $80 млн подоходного налога.
Причина, писало агентство, заключалась в том, что Саверин вышел из гражданства до IPO, и соответственно рост стоимости компании уже не учитывался при расчете налога.
«В принципе оптимизация налогов при выходе из гражданства возможна, но если задуматься об этом как минимум за 10 лет до этого. В противном случае я не рекомендую этим заниматься, особенно с учетом того, что судебные акты и законы США действуют и за пределами страны (экстерриториальность применения) и позволяют добиться экстрадиции практически из любого государства», — cказал Forbes партнер Paragon Advice Александр Захаров.
В США все устроено так, что ты должен отчитываться до последней копейки. Сейчас у властей США нет проблемы взыскать налог с тех, кто бросает гражданство. Она решена.
Срок давности по налоговым преступлениям в США составляет три года, рассказывает Антон Ионов из EY. Но если американская налоговая докажет, что человек при подаче декларации намеренно скрыл информацию или специально совершил в ней ошибку, о сроке давности можно забыть, и отвечать придется за это когда угодно, говорит Ионов.
Яна Милюкова, Людмила Петухова