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13:45 (мск), источник: Ведомости

Биржевой курс доллара превысил 68 рублей, евро — 77 рублей

Стоимость российской валюты снизилась до уровня января 2019 года.

ЦБ: $ 67.5175   +1.33 € 75.8424   +2.16 ММВБ: $ 67.9150   +0.29 € 76.8700   +0.97
Источник: Максим Стулов / Ведомости

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 77 руб. впервые с 15 января 2019 г., свидетельствуют данные торгов. К 13.05 мск он вырос на 1,4%, или 1,13 руб., до 77,03 рубля по отношению к закрытию четверга. Курс доллара к этому времени превысил 68 руб. впервые с 4 января 2019 г.: он вырос на 48 коп., до 68,10 руб.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 1,67% до 2769,66 пункта. Индекс РТС упал на 2,55% и составил 1290,08 пункта.

Cтоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже опустилась ниже $48 за баррель впервые с июля 2017 г. На 13:39 мск упала на 4,75%, до $47,72 за баррель. Апрельские фьючерсы на нефть марки WTI к этому времени подешевели на 4,58%, до $43,8 за баррель.

Российская валюта ускорила падение накануне после переговоров организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), в ходе которых члены картеля согласились сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки, если к ним присоединится Россия. Ранее Москва выступила против снижения производства. Переговоры с Россией, а также другими странами, не входящими в ОПЕК, но участвующими в сделке ОПЕК+, пройдут 6 марта.

Неясно, договорятся ли участники ОПЕК+ о дополнительном сокращении квоты на добычу нефти, отмечает аналитик «ВТБ капитала» Максим Коровин.

После короткой паузы мировые фондовые рынки вернулись к снижению, давление на рынок продолжает оказывать распространение коронавируса, считает главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов. По его словам, иинвесторы опасаются продолжительного падения темпов мирового экономического роста и переоценивают риски, что сказывается на повышенной волатильности. Негативный внешний фон скорее всего не позволит индексу МосБиржи удержаться выше 2800 пунктов. На настроениях инвесторов также скажется и фактор «длинных выходных» в России, добавил Антонов.

На российскую валюту оказывает влияние умеренное ослабление доллара в ожидании дальнейшего снижения ставки ФРС США, отмечает начальник аналитического управления банка «Санкт-Петербург» Андрей Кадулин. По его мнению, индексы МосБиржи и РТС снижаются вслед за глобальными рынками, разрешение конфликта в Сирии после встречи президентов России и Турции в Москве в четверг не смогло оказать поддержку, добавил он. В ближайшие дни нервное движение сохраниться, в условиях повышенной волатильности для курса рубля оправданным может выглядеть диапазон 66−68 руб./$, сказал Кадулин. Удержание рубля в этих рамках будет зависеть от результатов заседания ОПЕК+, заключил он.

Ирина Чевтаева

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