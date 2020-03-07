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07:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Совладелец «Лукойла» оценил потери России от развала сделки ОПЕК в $100−150 млн в день

Россия потеряет от развала сделки ОПЕК по сокращению добычи нефти $100−150 млн в день, посчитал совладелец «Лукойла» Леонид Федун. Он назвал отмену соглашения нерациональным решением.

Источник: РИА "Новости"

Сделка развалилась из-за отказа России от дополнительного сокращения добычи к действующему соглашению.

Это очень неожиданно, нерациональное, мягко говоря, решение. Россия будет терять на нем от $100 млн до $150 млн в день. Пока я в легком шоке".
Леонид Федун
(цитата по The Bell)
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По его словам, такие потери России складываются из-за ожидаемого падения стоимости нефти вплоть до $40 при объеме российского экспорта до 5 млн баррелей в день.

Он не стал комментировать причины, по которым Россия отказалась от дополнительного соглашения. По мнению совладельца «Лукойла», рост добычи на 2−3% не сможет компенсировать будущих потерь.

6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти. До конца месяца действует соглашение о сокращении на 1,7 млн баррелей в сутки.

По словам главы Минэнерго России Александра Новака, с 1 апреля никаких обязательств по сокращению нефти у стран нет.

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