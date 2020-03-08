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17:02 (мск), источник: РИА Новости

В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Соглашение ОПЕК+ лишено смысла для России, при условии частичного замещения на рынке дешевой российской и арабской нефти дорогой американской это мазохизм, заявил РИА Новости пресс-секретарь компании «Роснефть» Михаил Леонтьев.

Источник: РИА Новости

«С точки зрения интересов России эта сделка просто лишена смысла. Мы, уступая собственные рынки, убираем с них дешевую арабскую и российскую нефть, чтобы расчистить место для дорогой сланцевой американской. И обеспечить эффективность ее добычи», — сказал он. Таким образом, по его словам, соглашение не влияет на рынок — объем предложения из-за него не меняется.

Конечно, даже в текущих условиях можно было бы достигнуть какого-то соглашения с партнерами. Но то предложение, которое было сделано, не было партнерским. Просто наши объемы замещаются объемами конкурентов. Это — мазохизм.
Михаил Леонтьев

По мнению пресс-секретаря, на первом этапе соглашение ОПЕК+, возможно, и сыграло свою роль, но, скорее, как психологический фактор.

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«Но реально содержание сделки в том, что все объемы нефти, которые выбывали в результате неоднократного продления соглашения ОПЕК+, полностью и достаточно быстро замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти», — заметил он, добавив, что помимо США и другие страны, находящиеся вне соглашения ОПЕК+, готовы наращивать добычу.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а его условия менялись. Так, до конца 2019 года договоренность предусматривала снижение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а для текущего квартала альянс сократил производство нефти на 1,7 миллиона баррелей.

В минувшую пятницу закончилась очередная встреча представителей ОПЕК+, по итогам которой участники не смогли договориться о новых договорённостях — изменения их параметров либо продления срока действия. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса.

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