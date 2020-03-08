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20:55 (мск), источник: Коммерсантъ

Создание скоростной ж/д магистрали Москва—Казань отложено из-за высокой стоимости

Создание высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Казанью отложено из-за ее высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Источник: Агентство «Москва»
Пока этот вопрос отложили, так как он имеет большую финансовую емкость и пока не подтвержден пассажиропоток.
Марат Хуснуллин
вице-премьер (цитата по «РИА Новости»)

Он заявил, что автомобильная дорога между Москвой и Казанью «будет обязательно». «Сейчас идет разработка градостроительной документации, проектной документации», — добавил господин Хуснуллин.

Напомним, строительство высокоскоростной магистрали М12 должно было начаться в этом году. Сначала планируется строительство двух головных участков: дороги от Москвы до Владимира и южного обхода Казани. Вся магистраль обойдется в 610−612 млрд руб.

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