20:55 (мск), источник: Коммерсантъ
Создание скоростной ж/д магистрали Москва—Казань отложено из-за высокой стоимости
Создание высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Казанью отложено
Пока этот вопрос отложили, так как он имеет большую финансовую емкость и пока не подтвержден пассажиропоток.
Он заявил, что автомобильная дорога между Москвой и Казанью «будет обязательно». «Сейчас идет разработка градостроительной документации, проектной документации», — добавил господин Хуснуллин.
Напомним, строительство высокоскоростной магистрали М12 должно было начаться в этом году. Сначала планируется строительство двух головных участков: дороги от Москвы до Владимира и южного обхода Казани. Вся магистраль обойдется в 610−612 млрд руб.