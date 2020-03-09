Цена нефти Brent упала ниже $34 впервые с февраля 2016 года

К 01:25 мск Brent частично отыграла свое падение, цена на фьючерсы поднялась до $35,23 за баррель.
В последний раз цена нефти находилась ниже $34 за баррель в феврале 2016 года.
Стоимость апрельского фьючерса нефти марки WTI опустилась на 27,1% — до $32,48 за баррель.
Нефть падает на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса.
ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан. РФ, в частности, настаивала на продлении текущих договоренностей только на второй квартал.