Goldman Sachs не исключил падения стоимости нефти до 20 долларов

«ОПЕК и Россия начали нефтяную войну, что может подтолкнуть нефть к падению до 20 долларов за баррель», — говорится в докладе банка.
Сложившаяся ситуация, по мнению аналитика Goldman Sachs Дэмиена Курвалина, записку которого в воскресенье цитирует Yahoo Finance, в корне меняет прогнозы для рынков нефти и газа. Производители дешевой нефти будут наращивать поставки, чтобы заставить производителей с более высокими издержками снизить добычу, считает он.
Эпидемия коронавируса в последние месяцы оказала огромное влияние на глобальный нефтяной рынок: международная сделка по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ распалась из-за разных взглядов её участников на состояние рынка.
Министр энергетики России Александр Новак по итогам напряженных переговоров стран ОПЕК+ в пятницу сообщил, что с 1 апреля, когда истекут предыдущие договоренности, сделка перестанет существовать, и никаких обязательств у ее участников больше не будет.
Агенство Блумберг сообщило в воскресенье, что Саудовская Аравия планирует увеличить добычу нефти в апреле до 10 миллионов баррелей в сутки в ответ на отсутствие договоренности между ОПЕК+ и Россией по результатам последних переговоров.
Как сообщили агентству источники, Эр-Рияд допускает повышение добычи нефти даже до 12 миллионов баррелей в сутки.
По сравнению с мартовскими показателями — 9,7 миллиона в день — подобное повышение «повергло бы рынки в хаос» на фоне уже ударившего по спросу коронавируса.
Стоимость нефти марки Brent в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ рухнула на треть, до 31,43 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов. Данные приводятся на 01.02 мск. К 01.23 мск Brent отыграла часть падения и торгуется по 35,6 доллара (падение на 21%). В последний раз Brent опускалась до 31,5 доллара во время проседания в январе 2016 года, а до этого — весной 2004 года.