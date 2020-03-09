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07:29 (мск), источник: ТАСС

WSJ: снижение цен на нефть Saudi Aramco направлено на ослабление позиций России

На такой шаг саудовская компания пошла после провала переговоров о дополнительном сокращении добычи нефти странами ОПЕК+, отмечает газета The Wall Street Journal.

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Источник: AP 2020

НЬЮ-ЙОРК, 9 марта. /ТАСС/. Снижение цен на нефть, предпринятое саудовской нефтяной корпорацией Saudi Aramco, направлено на ослабление позиций России на мировом рынке этого энергоносителя. С таким предположением выступила в воскресенье газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и неназванных представителей властей Саудовской Аравии.

По данным издания, такой ход со стороны саудовской корпорации «является элементом агрессивной кампании по захвату доли российского сегмента рынка».

The Wall Street Journal указывает, что в субботу вечером руководство Saudi Aramco уведомило покупателей о том, что с апреля компания снижает стоимость на поставки сырья в США — на $7 за баррель, в страны Северной Европы — на $8, в страны Восточной и Юго-Восточной Азии — на $6.

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Представитель властей Саудовской Аравии сообщил The Wall Street Journal, что снижение цен направлено напрямую на ослабление российских позиций. При этом издание подчеркивает, что на такой шаг саудовская сторона пошла после провала переговоров о дополнительном сокращении добычи нефти странами ОПЕК+.

По этой же причине стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась в воскресенье до $31,02 за баррель. Стоимость апрельского фьючерса нефти марки WTI опустилась на 27,1% — до $32,48 за баррель.

ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан. РФ, в частности, настаивала на продлении текущих договоренностей только на второй квартал.

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