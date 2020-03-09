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07:41 (мск), источник: ТАСС

Цена нефти Brent упала до $31,74

Нефть падает на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса.

ЦБ: $ 67.5175   +1.33 € 75.8424   +2.16 ММВБ: $ 68.5725   +0.95 € 77.5100   +1.61
Источник: AP 2020

ТАСС, 9 марта. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне падает на 42,6%, до $31,74 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 07:31 мск.

Стоимость апрельского фьючерса нефти WTI упала на 48,9% и находится на отметке в $27,72 за баррель.

Нефть падает на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса.

ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан. РФ, в частности, настаивала на продлении текущих договоренностей только на второй квартал.

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