Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Клишас пояснил упоминание Бога в поправках к Конституции Предложенные поправки в Конституцию, которые не войдут в окончательный текст, могут стать федеральными законами
Фоторепортажи
50Конкурс фотографий живой природы #Nature2020
16Что происходит в закрытом на карантин отеле на Канарах
11:10 (мск), источник: РИА Новости

Минфин оценил последствия отклонения курса от прогноза в 65,7 рубля

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Отклонение курса доллара от прогнозных 65,7 рубля за доллар на каждый один рубль ведет к изменению нефтегазовых доходов бюджета на 70 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства финансов РФ.

ЦБ: $ 67.5175   +1.33 € 75.8424   +2.16 ММВБ: $ 68.5725   +0.95 € 77.5100   +1.61
Источник: РИА Новости

Курсы доллара и евро к рублю взлетели в понедельник на международном валютном рынке после 30%-го обвала цен на нефть — доллар рос до 73,5 рубля (максимум с марта 2016 года), евро до 83,85 рубля (максимум с февраля 2016 года). Сейчас доллар торгуется в районе 73,28 рубля, евро — 83,67 рубля. Московская биржа в понедельник закрыта в связи с выходным днем. На закрытии торгов в пятницу доллар стоил 68,57 рубля, евро — 77, 51 рубля.

«При прочих равных отклонение курса национальной валюты от прогнозного уровня на каждый 1 рубль приводит к изменению базовых нефтегазовых доходов федерального бюджета текущего года на 70 миллиардов рублей», — говорится в сообщении Минфина.

Следите за развитием темы Обвал на мировых рынках
 'Восставший из мертвых' идет в президенты США, но погубит Украину
'Это сейчас единственное оружие'. Мифы и правда о коронавирусе
Банк России приостановил покупку валюты на фоне падения рубля
Эрдоган объявил тендер на строительство канала в обход Босфора
Раскрыта причина ареста принцев Саудовской Аравии
СМИ: Saudi Aramco хочет ослабить позиции России на рынке нефти
Курс рубля обвалился вслед за нефтью
Нурмагомедов отреагировал на публикацию Макгрегора в соцсети
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Африке
Здоровье
Плохая наследственность: гены, которые приводят к раку Банкир Олег Тиньков рассказал, что лечится в Великобритании от острой лейкемии. Как заранее понять, что у вас предрасположенность к раку?
Hi-Tech
«Моему начальнику было сложно поверить, что девушки умеют программировать». Женщины — о работе в IT Кто сказал, что это мужская профессия?
Авто
Hyundai показала обновленную Creta (фото) Корейский кроссовер получил новую решетку радиатора и версию с двухцветной окраской кузова
Кино
Новые модные: 10 молодых актрис, которые нас восхищают Красивые, дерзкие, перспективные и не такие, как все — перед вами самые необычные молодые актрисы современного телевидения, на которых стоит обратить внимание
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Красавчики актеры с некрасивыми женами
Знаменитые россиянки, родившие от чужих мужей
Эти снимки были запрещены в СССР. Что на них?
У РФ есть секретное оружие, которого боится мир
Леди
Меган Маркл в белом тотал-луке встретилась с театральной труппой Герцогиня Сассекская посетила Королевский национальный театр.
Дом
Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
В Москве продают кондоминиум за 104 млн рублей. Как он выглядит?
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Какие фразы нельзя произносить при покупке и продаже жилья
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь