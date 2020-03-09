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09:53 (мск), источник: Коммерсантъ

ЦБ России на 30 дней приостановил покупку валюты

Банк России решил не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила в течение 30 дней, говорится в сообщении регулятора.

ЦБ: $ 67.5175   +1.33 € 75.8424   +2.16 ММВБ: $ 68.5725   +0.95 € 77.5100   +1.61
Источник: AP 2020

В ЦБ заявили, что отслеживают ситуацию на рынке и готовы задействовать дополнительные инструменты сохранения финансовой стабильности. Ранее сегодня при открытии торгов цена нефти Brent обрушилась почти на 30%. На фоне обрушения нефти курс рубля на международном валютном рынке Forex составил 72,8 за доллар, 83, — за евро.

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«Решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти», — сообщили в Банке России. Регулятор отметил, что мера распространяется как на регулярные покупки валюты, так и на реализацию покупок, отложенных в 2018 году.

ЦБ решит возобновить операции с валютой, ориентируясь на фактическую обстановки на финансовых рынках, которая будет наблюдаться в течение марта 2020 года. «Банк России отслеживает ситуацию на финансовом рынке и готов задействовать дополнительные инструменты в целях сохранения финансовой стабильности», — подчеркнули в регуляторе.

Напомним, 6 марта ОПЕК и страны-участницы ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти. До конца месяца действует соглашение о сокращении на 1,7 млн баррелей в сутки. По словам главы Минэнерго России Александра Новака, с 1 апреля никаких обязательств по сокращению нефти у стран нет.

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