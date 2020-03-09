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11:01 (мск), источник: Ведомости

Курс рубля обвалился вслед за нефтью

Курс доллара превысил 73 рубля, евро — 84.

ЦБ: $ 67.5175   +1.33 € 75.8424   +2.16 ММВБ: $ 68.5725   +0.95 € 77.5100   +1.61
Источник: Максим Стулов / Ведомости

После обрушения мировых цен на нефть курс доллара на международном валютном рынке превысил 73,7 руб., евро — 84,1 руб., свидетельствуют данные Bloomberg на 10.20 по московскому времени. В понедельник, 9 марта, торги валютой на Московской бирже не проводятся из-за выходного дня в России. Они возобновятся во вторник, 10 марта.

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На закрытии предыдущих торгов, в пятницу, доллар стоил 68,5 руб, а евро — около 80 руб., указывает Bloomberg.

Стоимость нефти марки Brent сразу после открытия торгов 9 марта упала более чем на 30%. Майские фьючерсы Brent на Интерконтинентальной бирже торговались на уровне $35,6 за баррель (-27%). Апрельские фьючерсы WTI стоили $32,6 за баррель (-26,5%). Последний раз так дешево нефть стоила в январе 2016 г. Причиной падения стал развал сделки ОПЕК+ о сокращении добычи.

Накопленных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) хватит для покрытия дефицита бюджета от падения цен на нефть до $25−30 за баррель, говорится в материалах, опубликованных на сайте министерства финансов. По данным ведомства, объем ликвидных средств ФНБ и средств на счете по учету дополнительных нефтегазовых доходов на 1 марта 2020 г. составил более 10,1 трлн руб. или 9,2% ВВП.

Таким образом, средств хватит для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть до этого уровня на протяжении 6−10 лет, заявили в Минфине.

Артем Гирш

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