11:01 (мск), источник: Ведомости
Курс рубля обвалился вслед за нефтью
Курс доллара превысил 73 рубля, евро — 84.
После обрушения мировых цен на нефть курс доллара на международном валютном рынке превысил 73,7 руб., евро — 84,1 руб., свидетельствуют данные Bloomberg на 10.20 по московскому времени. В понедельник, 9 марта, торги валютой на Московской бирже не проводятся
На закрытии предыдущих торгов, в пятницу, доллар стоил 68,5 руб, а евро — около 80 руб., указывает Bloomberg.
Стоимость нефти марки Brent сразу после открытия торгов 9 марта упала более чем на 30%. Майские фьючерсы Brent на Интерконтинентальной бирже торговались на уровне $35,6 за баррель (-27%). Апрельские фьючерсы WTI стоили $32,6 за баррель (-26,5%). Последний раз так дешево нефть стоила в январе 2016 г. Причиной падения стал развал сделки ОПЕК+ о сокращении добычи.
Накопленных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) хватит для покрытия дефицита бюджета от падения цен на нефть до $25−30 за баррель, говорится в материалах, опубликованных на сайте министерства финансов. По данным ведомства, объем ликвидных средств ФНБ и средств на счете по учету дополнительных нефтегазовых доходов на 1 марта 2020 г. составил более 10,1 трлн руб. или 9,2% ВВП.
Артем Гирш