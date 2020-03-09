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13:20 (мск), источник: Life.ru

Премьер Белоруссии заявил, что обвал цен поможет в переговорах с РФ по нефти

Национальный банк республики не собирается искусственно сдерживать курс белорусского рубля в связи с падением российской валюты.

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Источник: AP 2020

Сегодняшнее падение цен на нефть дает Минску больше возможностей в переговорах с Москвой по поставкам сырья. С таким заявлением выступил глава Кабинета министров Белоруссии Сергей Румас.

Это сегодня дополнительные возможности договориться с Российской Федерацией. Потому что ситуация, которая есть сегодня, значительно отличается от ситуации в декабре или январе.
Сергей Румас
премьер-министра Белоруссии
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Он добавил, что Белоруссия не собирается искусственно сдерживать курс национальной валюты на фоне падения российского рубля.

Напомним, сегодня утром после распада сделки ОПЕК+ стоимость нефти марки Brent упала на 43,4% — до 31,57 доллара за баррель. Стороны не смогли договориться о новом сокращении добычи нефти на фоне снижения спроса из-за коронавируса. На фоне этих событий курс доллара и евро поднялся до 75 и 86 рублей соответственно. СМИ назвали обвал стоимости сырья попыткой ослабить Россию.

На фоне обвала нефти Центробанк РФ приостановил покупку валюты на внутреннем рынке. Тем временем в Министерстве финансов РФ рассказали, что средств ФНБ хватит для покрытия расходов бюджета на протяжении десяти лет, даже если цена нефти все это время будет составлять 25−30 долларов за баррель.

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12:04 (мск)© Ньюстюб
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