Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Тест: угадайте женщину по фрагменту фотографииЗадача — понять, кто перед вами, по небольшой части фотографии. Вперед!
Фоторепортажи
16Блокпосты и пустые магазины
14Женское движение: что такое «Макияж под камуфляж»
13:59 (мск), источник: Интерфакс

Акции российских компаний обрушились на Лондонской бирже

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU — Акции российских компаний на Лондонской фондовой бирже в понедельник обрушились из-за обвала нефтяных цен.

ЦБ: $ 67.5175   +1.33 € 75.8424   +2.16 ММВБ: $ 68.5725   +0.95 € 77.5100   +1.61
Источник: Reuters

Депозитарные расписки на акции «Роснефти» упали на 22,5%, «Газпрома» — на 15,4%, «НОВАТЭКа» — на 11,1%, «ЛУКОЙЛа» — на 17,3%, «Татнефти» — на 19%.

Капитализация металлургических компаний также падает: «Северсталь» теряет 7%, НЛМК — 12,5%, Evraz — 11,4%.

Компании потребительского сектора также оказались под ударом. Котировки «Магнита» рухнули на 17%, X5 Retail Group — на 14%.

GDR на акции банка ВТБ потеряли 15,2%.

Рынок нефти в понедельник отреагировал рекордным за 30 лет обвалом цен на новости о действиях Саудовской Аравии. Как стало известно в воскресенье, королевство намерено увеличить собственную добычу и предложило покупателям 20-процентные скидки на апрель. Решение принято на фоне того, что страны ОПЕК+ не смогли договориться о дальнейшем снижении добычи нефти.

Обвал на мировых рынках
13:53 (мск)Цены на нефть отыграли треть утреннего падения
13:20 (мск)Премьер Белоруссии заявил, что обвал цен поможет в переговорах с РФ по нефти
11:10 (мск)Минфин оценил последствия отклонения курса от прогноза в 65,7 рубля
Банк России приостановил покупку валюты на фоне падения рубля
Цены на нефть отыграли треть утреннего падения
Эрдоган объявил тендер на строительство канала в обход Босфора
Раскрыта причина ареста принцев Саудовской Аравии
Ученые узнали, что Бетельгейзе не умирает
Степаненко впервые пошутила о разводе с Петросяном
СМИ: Saudi Aramco хочет ослабить позиции России на рынке нефти
Здоровье
Плохая наследственность: гены, которые приводят к раку Банкир Олег Тиньков рассказал, что лечится в Великобритании от острой лейкемии. Как заранее понять, что у вас предрасположенность к раку?
Hi-Tech
«Моему начальнику было сложно поверить, что девушки умеют программировать». Женщины — о работе в IT Кто сказал, что это мужская профессия?
Авто
Hyundai показала обновленную Creta (фото) Корейский кроссовер получил новую решетку радиатора и версию с двухцветной окраской кузова
Кино
Новые модные: 10 молодых актрис, которые нас восхищают Красивые, дерзкие, перспективные и не такие, как все — перед вами самые необычные молодые актрисы современного телевидения, на которых стоит обратить внимание
Новости партнеров
Президент высказался о «претендентах» на российские территории
Что ждет Россию после ухода Президента
Стало известно, какое правило индексации пенсий запишут в Конституции
В Конституцию предложили внести поправки о суверенности России
Дети
Как звезды с детьми отметили 8 марта Знаменитости показали, как их поздравили дети в Международный женский день
Леди
Меган Маркл в белом тотал-луке встретилась с театральной труппой Герцогиня Сассекская посетила Королевский национальный театр.
Дом
Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
В Москве продают кондоминиум за 104 млн рублей. Как он выглядит?
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Какие фразы нельзя произносить при покупке и продаже жилья
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь