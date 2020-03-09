13:59 (мск), источник: Интерфакс
Акции российских компаний обрушились на Лондонской бирже
Москва. 9 марта. INTERFAX.RU — Акции российских компаний на Лондонской фондовой бирже в понедельник обрушились
Депозитарные расписки на акции «Роснефти» упали на 22,5%, «Газпрома» — на 15,4%, «НОВАТЭКа» — на 11,1%, «ЛУКОЙЛа» — на 17,3%, «Татнефти» — на 19%.
Капитализация металлургических компаний также падает: «Северсталь» теряет 7%, НЛМК — 12,5%, Evraz — 11,4%.
Компании потребительского сектора также оказались под ударом. Котировки «Магнита» рухнули на 17%, X5 Retail Group — на 14%.
GDR на акции банка ВТБ потеряли 15,2%.
Рынок нефти в понедельник отреагировал рекордным за 30 лет обвалом цен на новости о действиях Саудовской Аравии. Как стало известно в воскресенье, королевство намерено увеличить собственную добычу и предложило покупателям 20-процентные скидки на апрель. Решение принято на фоне того, что страны ОПЕК+ не смогли договориться о дальнейшем снижении добычи нефти.