13:53 (мск), источник: РИА Новости
Цены на нефть отыграли треть утреннего падения
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Мировые цены на нефть замедлили темпы падения, отыграв 30 процентов утреннего обвала, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12:42 (мск) майский фьючерс марки Brent снизился на 20,41%, до 36,03 доллара за баррель, апрельский фьючерс марки WTI — на 21,58%, до 32,37 доллара.
Цены на нефть обрушились на фоне новостей о том, что участники ОПЕК+ не смогли продлить договоренности по сокращению добычи. Так, майский фьючерс марки Brent, по данным на утро 9 марта, упал на 28,69%, до 32,28 доллара за баррель, а апрельский фьючерс WTI — на 31,35%, до 28,33 доллара.
Это спровоцировало снижение курса российской национальной валюты: сейчас доллар торгуется по 74 рубля, евро — по 85 рубля.
Соглашение ОПЕК и не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи топлива действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019-го договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020-го альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей.
Глава россйиского Министерства энергетики Александр Новак в пятницу заявил об истечении с 1 апреля обязательств по сокращению добычи нефти странами — членами сделки ОПЕК+. Москва так и не согласилась на предложение картеля дополнительно снизить производство