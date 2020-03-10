01:35 (мск), источник: Lenta.Ru
Мосбиржа приготовилась к обвалу на российских торгах
Московская биржа приготовилась к обвалу на российских торгах
Мосбиржа расширит границы ценовых коридоров во время торгов 10 марта, значения станут известны перед началом торгов. «По указанным активам Московская биржа в соответствии с международными практиками также увеличит длительность процедуры изменения границ ценовых коридоров торгуемых инструментов до 15 минут в ходе торгов», — отмечается на сайте.
Также биржа раскрыла ориентировочные ставки обеспечения и границы ценовых коридоров. Верхняя ценовая граница по доллару установлена на уровне 76,3951 рубля (вместо 70,445), по евро — 87,3131 рубля (вместо 79,625).
Падение наблюдается на всех основных рынках
Обвал на мировых рынках происходит на фоне провала переговоров о продлении соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти и намерения Саудовской Аравии резко нарастить добычу, предоставив клиентам крупнейшую за 20 лет скидку. Стоимость нефти Brent утром 9 марта опускалась до 31,30 доллара за баррель, но к вечеру произошла корректировка почти до 37 долларов.