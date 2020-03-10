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01:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Мосбиржа приготовилась к обвалу на российских торгах

Московская биржа приготовилась к обвалу на российских торгах из-за ситуации на мировых фондовых рынках. Cо вторника, 10 марта, на бирже будут расширены торговые лимиты, а также повысятся ставки обеспечения по ряду инструментов. Об этом сообщается на сайте биржи.

ЦБ: $ 67.5175   +1.33 € 75.8424   +2.16 ММВБ: $ 68.5725   +0.95 € 77.5100   +1.61

Мосбиржа расширит границы ценовых коридоров во время торгов 10 марта, значения станут известны перед началом торгов. «По указанным активам Московская биржа в соответствии с международными практиками также увеличит длительность процедуры изменения границ ценовых коридоров торгуемых инструментов до 15 минут в ходе торгов», — отмечается на сайте.

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Также биржа раскрыла ориентировочные ставки обеспечения и границы ценовых коридоров. Верхняя ценовая граница по доллару установлена на уровне 76,3951 рубля (вместо 70,445), по евро — 87,3131 рубля (вместо 79,625).

Падение наблюдается на всех основных рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, где торги уже закрылись, а также Персидского залива, Европы и Латинской Америки. Московская биржа 9 марта не работала из-за выходного дня, но, по мнению аналитиков, 10 марта может стать на российском рынке «кровавой баней».

Обвал на мировых рынках происходит на фоне провала переговоров о продлении соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти и намерения Саудовской Аравии резко нарастить добычу, предоставив клиентам крупнейшую за 20 лет скидку. Стоимость нефти Brent утром 9 марта опускалась до 31,30 доллара за баррель, но к вечеру произошла корректировка почти до 37 долларов.

Следите за развитием темы Обвал нефти, рубля и мировых рынков
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