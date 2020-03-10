Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Тест: угадайте женщину по фрагменту фотографииЗадача — понять, кто перед вами, по небольшой части фотографии. Вперед!
Фоторепортажи
16Блокпосты и пустые магазины
20Президент РФ посетил парк «Остров мечты»
04:09 (мск), источник: ТАСС

США намерены противостоять нестабильности на нефтяных рынках

Администрация Дональда Трампа внимательно следит за развитием ситуации, отметили в Минэнерго США.

Источник: AP 2020

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены противостоять нестабильности на нефтяных рынках, вызванной попытками «государственных субъектов манипулировать» ими. Об этом говорится в распространенном в понедельник письменном заявлении пресс-секретаря Минэнерго США Шейлин Хайнс.

«Администрация [президента США Дональда] Трампа внимательно следит за влиянием коронавируса, а также последствиями прошедшей на прошлой неделе встречи ОПЕК+ для мировых нефтяных рынков. Эти попытки государственных субъектов привести к потрясениям и манипулировать нефтяными рынками усиливают важность роли Соединенных Штатов как надежного поставщика энергоносителей для партнеров и союзников по всему миру. Соединенные Штаты как крупнейший в мире производитель нефти и газа могут и будут противостоять этой нестабильности», — сказала она.

Хайнс добавила, что американский министр энергетики Дэн Бруйетт «внимательно следит за влиянием этих событий на рынки» и уже «обсудил [их] со своими коллегами и заинтересованными сторонами в отрасли и по всему миру».

Следите за развитием темы Обвал нефти, рубля и мировых рынков
 Путин рассказал, как молодежь из института за несколько лет сделала "Искандер"
Последствия выглядят просто пугающе: американские эксперты бьют тревогу в связи с коронавирусом
Прокурор по делу MH17 заявил, что самолет был сбит «Буком»
Мнение эксперта: как падение рубля отразится на жизни россиян
Умер актер Макс фон Сюдов, звезда фильмов Бергмана
Турция попросила НАТО о дополнительной помощи в Сирии
США перебросили в Европу стратегические стелс-бомбардировщики
Премьер Италии объявил об ограничении передвижения по стране
Фондовые торги в США закрылись падением индексов
Здоровье
Плохая наследственность: гены, которые приводят к раку Банкир Олег Тиньков рассказал, что лечится в Великобритании от острой лейкемии. Как заранее понять, что у вас предрасположенность к раку?
Hi-Tech
«Моему начальнику было сложно поверить, что девушки умеют программировать». Женщины — о работе в IT Кто сказал, что это мужская профессия?
Горячие темы на Авто
Пункты 2 и 4 - что это вообще? 221
Тема про налоги 203
Обвал рубля 185
В преддверии женского дня 147
Кино
Новые модные: 10 молодых актрис, которые нас восхищают Красивые, дерзкие, перспективные и не такие, как все — перед вами самые необычные молодые актрисы современного телевидения, на которых стоит обратить внимание
Новости партнеров
Стало известно, какое правило индексации пенсий запишут в Конституции
Что должен знать каждый пенсионер о поправках в Конституцию
Экс-замминистра обороны СССР погиб: его смерть засняли камеры
Как будет жить страна после смены президента в 2024 году
Gnezdo.ru
У РФ есть секретное оружие, которого боится мир
Знаменитые россиянки, родившие от чужих мужей
Самые свежие факты об Анастасии Заворотнюк
Известные кумиры, убитые своими поклонниками
Леди
В сети обсуждают скандал в семье Самойловой и Джигана Рэпер лечится в рехабе.
Дом
Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
В Москве продают кондоминиум за 104 млн рублей. Как он выглядит?
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Какие фразы нельзя произносить при покупке и продаже жилья
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь