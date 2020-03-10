Казус белли ценовой войны, или Что спровоцировало исторический обвал рынков

Причиной нынешнего кризиса стал формальный распад сделки ОПЕК+, случившийся на прошлой неделе. На встрече делегации стран-экспортеров нефти должны были определить условия продления ограничений по объемам добываемой нефти, истекающих 1 апреля, однако Россия и Саудовская Аравия заняли противоположные позиции.
Как писало Bloomberg, Эр-Рияд настаивал на дополнительном сокращении добычи на 1,5 млн баррелей в сутки до конца года, учитывая прогнозируемое замедление мировой экономики из-за вспышки коронавируса. Москва же предлагала сохранить существующие лимиты, причем только на второй квартал.
Судя по заявлениям членов ОПЕК+, основным камнем преткновения в переговорах стала именно позиция Москвы, а внутри России главным сторонником отказа от сделки считается «Роснефть».
Как пишет Bloomberg, глава компании Игорь Сечин в феврале предупредил Владимира Путина, что ограничения приводят к потере Россией доли на мировом рынке нефти, и президент прислушался. На совещании представителей нефтегазовой отрасли глава государства заявил, что Россию текущие цены на нефть устраивают, а накопленные резервы позволят исполнять «бюджетные и социальные обязательства» даже при ухудшении ситуации. О причинах распада заключенной в 2017 году сделки ОПЕК+ рассуждает ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России, генеральный директор компании «ИнфоТЭК-Терминал» Рустам Танкаев.
Рустам Танкаев, ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России, генеральный директор компании «ИнфоТЭК-Терминал»: «За три с лишним года, которые прошли, накопилось достаточно много проблем. Самая чувствительная — в течение этих лет потребление нефтепродуктов в России росло. Этот рост при фиксированном объеме добычи приводил к тому, что для экспорта нефти и нефтепродуктов из России все меньше оставалось возможностей.
Второе — из-за того, что на Ближнем Востоке исчерпаны запасы нефти и новых запасов не предвидится, ближневосточные государства начинают наращивать производство синтетических моторных топлив, чтобы заменить выпадающую нефть. На этот год ожидается, что Саудовская Аравия произведет более 60 млн тонн таких топлив. Они абсолютно никак не входят в соглашение ОПЕК+. При этом наши партнеры по соглашению ОПЕК+ наращивают их производство. В результате они при помощи этих топлив вытесняют Россию с нефтяного рынка. Россия предлагала определенные варианты компромисса, но Саудовская Аравия и другие ближневосточные государства заняли непримиримую позицию и фактически перешли на путь шантажа".
Первые звоночки готовности России идти ва-банк появились в среду. Министр энергетики России Александр Новак покинул совещание мониторингового комитета ОПЕК+ до его завершения, лаконично объяснив свой уход одним словом: «Планово». В пятницу совещание ОПЕК+ завершилось без подписания соглашения: формально стороны договорились продолжать взаимодействие в рамках хартии, однако с 1 апреля нефтяные компании — участницы сделки перестанут быть скованы какими-либо лимитами.
Сторонники дополнительных ограничений, которым не удалось уговорить Россию, попытались успокоить рынок.
Министр нефти Ирана Бижан Зангане сообщил, что дополнительные консультации о новом снижении добычи могут пройти до истечения срока действия текущего соглашения. Зато министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман решил сыграть на повышение — и в ответ на вопрос Reuters о перспективах роста добычи в королевстве загадочно ответил: «Оставлю вас в неведении».
Поначалу по итогам формального распада ОПЕК+, прогнозы наблюдателей были негативными, но сдержанными. Собеседники РБК в пятницу ожидали ценовых флуктуаций в коридоре 40−50 долларов за баррель Brent. Даже к концу выходных мало кто ожидал, что приближающийся понедельник пресса назовет «черным».
В итоге утром 9 марта на новостях о том, что Саудовская Аравия начала предлагать ключевым импортерам нефти крупные скидки, глобальные фондовые рынки пережили худшее падение со времен кризиса 2008 года. Нефть в моменте теряла более 30% стоимости — в последний раз такой обвал случился в 1991 году, на фоне войны в Персидском заливе.
Последствия распада ОПЕК+ оценивает руководитель операций на валютном и денежном рынках Металлинвестбанка, президент ACI Russia Сергей Романчук:
«Должны были понимать, потому что, понятно, что если вы разрываете договоренности с теми партнерами, с которыми несколько лет их придерживались, и говорить о том, что каждый сам за себя… Саудовская Аравия решила ответить тем же, то есть странно было бы, если бы это не предполагалось. В связи с этим, непонятно на что расчет. Многие думают, что это какая-то многоходовая игра, и получается, что как будто бы Россия заинтересована в том, чтобы уронить цены на нефть вот так сильно. Или же это грандиозный просчет и некомпетентность».
Тем не менее распад сделки ОПЕК+ пока нельзя считать свершившимся фактом.
Формально договоренности продолжат действовать до 1 апреля, и за три недели Россия и Саудовская Аравия могут успеть о чем-то договориться. Первые признаки готовности Эр-Рияда пойти на попятную можно увидеть в сообщении ТАСС. По данным источника агентства в ОПЕК+, Саудовская Аравия вообще не объявляла ценовую войну России, которая остается «очень важным партнером для Эр-Рияда и важнейшим игроком на энергетическом рынке».