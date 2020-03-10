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08:41 (мск), источник: Интерфакс

Brent скорректировалась до $36,88 за баррель

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU — Утром во вторник 10 марта котировки нефти корректируются вверх после обвала днем ранее. Стабилизация может оказаться временной, если поступят новые сведения об увеличении добычи Саудовской Аравией. Аналитики Citigroup пишут, что цены могут упасть ниже $30 и пока не видно, где сформируется их новый ценовой диапазон.

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Источник: AP 2020

К 7:30 по московскому времени майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на7% — до $36,88 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на 6,5% — до $33,17 за баррель.

В понедельник Brent подешевела на 24%, до $34,36 за баррель, WTI — на 25%, до $31,13. Снижение цен стало рекордным с 1991 года.

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«Ситуация, свидетелями которой мы сейчас становимся, по-видимому, не имеет прецедентов в истории нефтяного рынка. Комбинация массивного “навеса” предложения и значительного шока со стороны спроса одновременно», — цитирует Bloomberg исполнительного директора Международного энергетического агентства Фатиха Бирола.

Подешевевшая нефть может стать позитивным фактором для некоторых экономик. На этом фоне рынки акций в Азии, поддержанные также ожиданием стимулов от денежных властей, во вторник стабилизировались. Фьючерсы S&P 500 растут на 2% — после падения индекса накануне на 7,6%, так как некоторые инвесторы хотят вернуться на рынок, чтобы купить резко подешевевшие бумаги. Доходность 10-летних US Treasury выросла до 0,624%.

В конце прошлой недели страны ОПЕК+ не сумели достичь соглашения, Россия отказалась от более существенного сокращения добычи. Это совпало с прогнозами падения спроса на сырье в связи с коронавирусом.

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