09:37 (мск), источник: Коммерсантъ
ЦБ объявил о валютной интервенции на внутреннем финрынке
ЦБ России принял решение поддержать рубль с помощью валютной интервенции.
Это произошло после обвала цен на нефть и последовавшего за ним падения курса рубля до отметки 75,22 руб./$. Регулятор не стал раскрывать план своих дальнейших действий.
«Банк России принял решение начать 10 марта 2020 г. упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, с учетом фактически складывающейся цены нефти и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ) в апреле», — говорится в сообщении ЦБ. Такие операции будут проводится до возобновления продаж валюты.
«Решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти», — отметил регулятор.
Накануне на фоне падения рубля ЦБ приостановил покупку валюты в течение 30 дней. Регулятор отметил, что мера распространяется как на регулярные покупки валюты, так и на реализацию покупок, отложенных в 2018 году. Банк России возобновит операции с валютой, ориентируясь на обстановки на финрынках в течение марта 2020 года.
Напомним, 6 марта ОПЕК и
Война на рынке нефти негативно отразилась на фондовых рынках. Ведущие азиатские индексы упали на 3−5%, европейские на открытии потеряли 6−10,5%, американские — около 7%. Акции российских компаний на мировых биржах обрушились 11−22%, больше всех потеряли в цене акции российских нефтяных компаний. На закрытии Лондонской биржи лидерами падения среди российских компаний стали «Лукойл» (-22,13%) и «Роснефть» (-21,4%).