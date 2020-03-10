11:06 (мск), источник: Коммерсантъ
Падение рынков в России
Онлайн-трансляция: курс доллара превысил 72 руб./$.
После того как 6 марта участники сделки ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти, мировые финансовые рынки обвалились. При открытии торгов в понедельник, 9 марта, цены на нефть рухнули более чем на 30%. На зарубежных биржах рубль обновил четырехлетний минимум, достигнув отметок 75 руб./$ и 86 руб./€. Сегодня после открытия Московской биржи акции крупнейших нефтегазовых компаний РФ обвалились на 12−15%, Сбербанк и ВТБ потеряли около 12−13%, технологические компании упали на 7−12%, потребительский сектор потерял до 28%. Курс доллара — 72 руб./$, евро — около 82 руб./€. Что происходит на российских рынках — в
11:26. Министерство финансов: финансовая система России стабильна не только на краткосрочном, но и на долгосрочном горизонте, все обязательства бюджета будут выполнены.
11:21. Индекс Мосбиржи по состоянию на 11:19 обвалился на 8,55%, до 2484, РТС — на 13,68%, до 1085.
11:10. На 10:54 доллар — 72,07 руб./$, евро —81,99 руб./€.
10:53. Юдаева: финансовая система России устойчива, на рынке нет «откровенно слабых банков».
10:50. Юдаева: при необходимости ЦБ применит дополнительные меры, чтобы защитить российский рынок от внешних шоков.
10:49. Юдаева: ЦБ не видит проблем с ликвидностью на рынке, но важно дать дополнительный комфорт рынку и банкам.
10:48. Юдаева: ЦБ продолжит анализировать ситуацию, имеет широкий набор ранее испробованных мер.
10:46.
10:33. Акции технологических компаний обвалились вслед за биржевыми индексами: «Яндекс» ушел в минус на 7%, «Ростелеком» — на 9%, АФК «Системы» — на 12%.
10:31. Акции крупнейших нефтегазовых компаний РФ упали на 12−15% («Роснефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз»), потребительского сектора — до 28% («М. Видео», «Магнит», X5 Retail Group).
10:20. Акции «Полиметалла» выросли на 8%.
10:14. Стоимость нефти утром растет на 7,4%, до $36,9 за баррель Brent.
10:14. Курс доллара на 10:06 рос на 3,6 руб., до 72,2 руб./$, евро — на 4,4 руб., до 81,9 руб./€.
10:07. Индекс РТС обвалился на 16% — ниже 1060 пунктов, минимум с января 2019 года.
10:06. Акции «Норникеля» падают на 4,3%, АЛРОСА — на 8,5%.
10:05. Акции «Роснефти» снизились на Мосбирже на 14%.
10:04. Акции «Газпрома» снизились на Мосбирже на 12%.
10:04. Акции Сбербанка открыли торги падением на 13,1%, ВТБ — на 11,7% после вчерашнего обвала на мировых площадках.
10:03. Рынок акций РФ открылся обвалом индексов Мосбиржи и РТС на 10−10,9%.
10:02. Доллар к рублю при открытии вырос на 5,73% до 72,50 руб., евро вырос на 7,08% до 83,00 руб.
10:01 Индекс РТС снизился на 9,40% до 1 139,70.
Московская биржа установила верхнюю границу возможного курса доллара — 75,2125 руб. и евро — 85,785 руб.
До открытия торгов ЦБ объявил о начале упреждающей продажи иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.
9 марта торги на российском финансовом рынке не проводились